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Hava soğudu balıkçı tezgahları şenlendi! Fiyatlar cep yakıyor

Hava soğudu balıkçı tezgahları şenlendi! Fiyatlar cep yakıyor

ORDU’da havaların da soğuması ile birlikte balıkçı tezgahlarındaki çeşitlilik artıyor.

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Denizlerde 1 Eylül tarihi gecesi itibariyle avlanmaya başlayan Ordulu balıkçılar, yeni sezondan umutlu. Sezonun ilk günlerinde bol miktarda çıkan istavrit, balıkçıları sevindirirken, aralıklarla kendini gösteren hamsi de tezgahlardaki yerini alıyor. Palamut balığının da bol avlanıldığı Ordu’da balıkçılar, insanların tüm balık çeşitlerine ilgi gösterdiğini belirtiyor. Geçen yıl uygulanan hamsi yasağının, bu sezona yararlı olduğunu söyleyen balıkçılar, fiyatların ise ilerleyen günlerde düşebileceğini belirtiyor.

Ordulu balıkçı Erdal Çamaş, insanların bu sezon balığa ilgisinin arttığını söyledi. Tezgahlarda en çok istavrit ve hamsinin satıldığını söyleyen Çamaş, “Tüm balık çeşitleri satılıyor. Şuan ara ara gelen yerli hamsi ve istavrite ilgi çok var. Palamut, mezgit ve levrek balığı da satılıyor. İlerleyen günlerde balık bollaştıkça fiyatların düşüşe geçeceğini düşünüyoruz” dedi.
Öte yandan tezgahlarda yerli hamsi 25, mezgit 25, istavrit 25, barbun 30, palamut 20 ve levrek balığının kilogramı 60 liradan satılıyor.

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