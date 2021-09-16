BIST 1.433
DOLAR 8,44
EURO 9,97
ALTIN 484,56
HABER /  SAĞLIK

Prof. Dr. Şaban Gürcan: Hatırlatma dozu düşen antikor seviyesini yükseltiyor

Prof. Dr. Şaban Gürcan: Hatırlatma dozu düşen antikor seviyesini yükseltiyor

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şaban Gürcan, 2 doz inaktif aşı olunmasının üstünden 3 ay geçtikten sonra yapılan hatırlatma dozunun antikor seviyelerinde belirgin artış sağladığını söyledi.

Abone ol

Prof. Dr. Gürcan, dünyada yaygın şekilde uygulanan birçok aşıda olduğu gibi Kovid-19 aşılarında da antikor seviyelerinin zaman içinde azaldığını ifade etti. Salgınla mücadelede aşının en güçlü silah olduğunu belirten Gürcan, herkesin aşı takvimini takip ederek sırası geldiğinde gerekli dozlarını olması çağrısında bulundu.

Belli periyotlarda yapılan hatırlatma dozlarıyla antikor seviyelerinin yükseltildiğinin altını çizen Gürcan, şunları kaydetti:

"İnaktif aşıların yapılmasının üzerinden yaklaşık 3 ay geçtikten sonra antikor seviyelerinde belirgin bir düşme görülüyor. Antikor seviyelerinde düşme görülünce bir hatırlatma dozuyla bu seviyenin tekrar yüksek seviyelere çıkartılma gerekliliği görüldü. Bilim insanlarının görüşleri ve yapılan çalışmaların ışığında Sağlık Bakanlığı 3. doz uygulamasını yürütüyor.

"Biontech'in avantajlı olacağını belirtiyor"

2 doz Sinovac aşısından sonra hatırlatma dozunda bir doz Biontech kullanıldığında antikor seviyelerinin çok daha iyi düzeylere çıktığı ve varyantlara karşı da daha koruyucu olduğu görülüyor.

Ben hatırlatma dozunun Biontech yapılmasını öneriyorum. Ben kendimde 2 doz Sinovac aşı olduktan sonra hatırlatma dozunu Biontech oldum ve şu ana kadar herhangi bir enfeksiyona maruziyet göstermedim. Bilimsel veriler de hatırlatma dozunda Biontech'in avantajlı olacağını belirtiyor."

Prof. Dr. Gürcan, olası yeni mutasyonlara karşı aşı olunması ve rehavete kapılmadan tedbirlere uyulması gerektiğini vurguladı.

"Aşıların etkisiz kalacağı mutantlar çıkabilir"

Aşı olunmadığında virüse karşı korumasız kalındığına dikkat çeken Gürcan, "Eğer aşı olunan zaman uzarsa her uzayan zaman virüsün mutasyon için vakit kazanması demektir. Mutant suçların ortaya çıkması demektir. Nasıl bir mutasyonun meydana geleceğini hiç kimse öngöremiyor. Bu aşıların da etkili olmayacağı bir mutant eninde sonunda çıkacaktır. Buna bu fırsatı vermeden, bu pandemiyi sonlandırmamız gerekiyor. Şu an için aşılar mutantlara karşı etkili ancak, aşıların etkisiz kalacağı mutantlar çıkabilir, bu risk her zaman mevcut." diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Abdurrahman Dilipak'ın önerdiği ilacın kısırlık yaptığı ortaya çıktı prospektüsü ile oynandı
Abdurrahman Dilipak'ın önerdiği ilacın kısırlık yaptığı ortaya çıktı prospektüsü ile oynandı
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
Vatan Partisi Ankara İl Başkanı, partili kadının yatak odasından iç çamaşırlarını çaldı!
Vatan Partisi Ankara İl Başkanı, partili kadının yatak odasından iç çamaşırlarını çaldı!
MHP Denizli'de istifa şoku! 2 yönetici görevini bıraktı
MHP Denizli'de istifa şoku! 2 yönetici görevini bıraktı
Adanalı tostçu Mahmut kimdir Anıl Kurt kardeşleri var mı ailesi kimdir?
Adanalı tostçu Mahmut kimdir Anıl Kurt kardeşleri var mı ailesi kimdir?
DAEŞ'li teröristbaşı Adnan Mali'de öldürüldü Macron duyurdu
DAEŞ'li teröristbaşı Adnan Mali'de öldürüldü Macron duyurdu
'Sayın vekilim seks partinizin görüntüleri elimizde' demişlerdi! CHP'li vekile şantaja ceza yağdı
'Sayın vekilim seks partinizin görüntüleri elimizde' demişlerdi! CHP'li vekile şantaja ceza yağdı
Fatin Rüştü Zorlu idam sehpasında sandalyeyi kendisi itti
Fatin Rüştü Zorlu idam sehpasında sandalyeyi kendisi itti
Adana'da otomobil ve TIR çarpıştı! Feci kazada yürek yakan ölüm
Adana'da otomobil ve TIR çarpıştı! Feci kazada yürek yakan ölüm
Fatih Ünsal olayı nedir ne yaptı Fatih Ünsal hangi partiden?
Fatih Ünsal olayı nedir ne yaptı Fatih Ünsal hangi partiden?