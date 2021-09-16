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Fatih Ünsal olayı nedir ne yaptı Fatih Ünsal hangi partiden?

Fatih Ünsal olayı nedir ne yaptı Fatih Ünsal hangi partiden?

Aksaray Sarıyahşi Belediye Başkanı AK Partili Fatih Ünsal kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli soruları birçok kişi tarafından araştırıldı. 46 yaşında olan Fatih Ünsal aslen Ankaralı. Peki 5 çocuğu olan Fatih Ünsal'ın eşi kimdir?

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Bugün sosyal medyada adı en çok merak edilen isimlerden biri Fatih Ünsal oldu. Aksaray Sarıyahşi Belediye Başkanı AK Partili Fatih Ünsal'ın kim olduğu ve hayatı merak edildi. Aslen Ankaralı olan Fatih Ünsal 46 yaşında. 5 çocuk babası olan Fatih Ünsal evlidir, eşi hakkında bir bilgi yoktur. 

Fatih Ünsal kimdir: 11 Nisan 1975 tarihinde Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Sarıyahşi ilçesinde tamamladı. Üniversite eğitimini Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü ile Aksaray Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünü yüksek mezuniyet derecesi ile tamamladı.

Vatani görevini yaptıktan sonra ilçemizde ticaret ve tarımsal faaliyetler ile iştigal ettikten sonra 2001 yılında Almanya'ya gitti. Almanya'da Restaurant işletmeciliği yapmakta iken 29 Mart 2009 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Belediye Başkan adayı olarak ilçemize dönerek Belediye Başkanı seçildi. 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Genel Seçimleri ve 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde tekrar Sarıyahşi Belediye Başkanlığına seçilen Fatih Ünsal Almanca ve İngilizce bilmektedir. Fatih Ünsal evli ve 5 çocuk babasıdır.

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