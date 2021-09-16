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Temel Karamollaoğlu'nun Cumhur İttifakı'na katılım şartı: Beni aday yaparlarsa...

Temel Karamollaoğlu'nun Cumhur İttifakı'na katılım şartı: Beni aday yaparlarsa...

Temel Karamollaoğlu seçimler için hangi adaylık konusundaki düşünvelerini ve Cumhur İttifakı'na katılım sorularına esprili biçimde yanıt verdi.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Sözcü gazetesinin sorularını yanıtladı.

Gelecek seçimde Millet İttifakı’nın içinde olacak mısınız sorusuna “Bunu zaman gösterecek. Bu konuya şimdiden girmiyorum ama Millet İttifakı’nın hangi prensiplerle hareket etmesi gerektiğini ve edeceğini görüyorum, seçime doğru biz de nerede yer alacağımızı deklare edeceğiz.”

Cumhur İttifakı'na gitme şartı

Karamollaoğlu "Diyelim ki şartlar değişti sizi razı etmeleri halinde Cumhur İttifakı’na girme kararı almanız mümkün mü?” sorusuna gülerek "Beni cumhurbaşkanı adayı ilan ederlerse olabilir. Ben bu konuya girmem de derlerse ki “Abi gel seni cumhurbaşkanı adayı yapalım”, o zaman kavgasız dövüşsüz girerim. Veya “Başkanlık sistemini değiştirelim” diyebilirler veya bugüne kadar bizim itiraz ettiğimiz bütün hukuksuzlukları ortadan kaldırır yanlışlarından dönerlerse AK Parti ile ittifak yapabilirim. Dediğim gibi bunlardan birinin olması lazım." dedi.

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