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Donald Trump, ABD Genelkurmay Başkanı'nı vatana ihanetle suçladı

Donald Trump, ABD Genelkurmay Başkanı'nı vatana ihanetle suçladı

ABD Genelkurmay Başkanı'nın, Çinli mevkidaşı Li Zuocheng'e, "Trump, koltuğu bırakmaması için size savaş açabilir" sözlerinin gündeme düşmesinin ardından Trump tarafından vatana ihanetle suçlandı.

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ABD Genelkurmay Başkanı'nın, Trump'a yönelik sözlerinin gündeme gelmesinin ardından ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'tan karşılık geldi.

Milley'in, "Trump'ın, başkanlık koltuğunu bırakmamak için görevinin son haftalarında Çin'e savaş açabileceğine" ilişkin endişeleri hakkında iki kez Çin Genelkurmay Başkanı Li Zuocheng'e teminat verdiği iddialarının gündeme düşmesinin ardından, konunun muhatabı Donald Trump'tan ilk yorum geldi.

Savaşa  engel olacaklarını söylemiş
Washington Post gazetecileri Bob Woodward ve Robert Costa tarafından yazılan ve yakında yayına çıkacak "Tehlike" başlıklı kitabın basına sızan bazı bölümlerinde, Milley'in, 30 Ekim 2020 ve 8 Ocak 2021'de olmak üzere iki kez Çinli mevkidaşı Li'yi aradığı ve iki devlet arasında savaşın çıkmasına izin vermeyeceklerini söylediği ileri sürülmüştü.

Newsmax'e konuşan Trump, "Eğer bu iddialar doğruysa ki Milley'in Çin'i arayıp bunları yaptığına inanmak zor. Bu davranış vatana ihanete kadar gidebilir." dedi.

Trump: O beceriksizliğinden kurtulmaya çalışıyor 
Çin'in ticaret savaşları ve koronavirüs salgını konusunda o dönemde sinirli olduğunu kabul eden Trump, "Ancak Çin'e saldırmayı düşündüğümü iddia etmek çok saçma. Bence Milley, Afganistan'dan çıkarkenki beceriksizliğinden böyle kurtulmayı düşünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Size saldırmayacağız"
Milley'in ilk görüşmesinde bir saldırı durumunda mevkidaşını önceden uyaracağına dair söz verdiği iddia edilen kitapta, "Milley, 'General Li, Amerikan hükümetinin istikrarlı olduğu ve her şeyin yoluna gireceği konusunda sizi temin ederim. Size saldırmayacağız veya size karşı herhangi bir kinetik operasyon yürütmeyeceğiz' dedi." ifadesine yer verildi.

Söz konusu kitapta, eski Başkan Trump'ın destekçilerinin, 6 Ocak'ta Kongre binasını basmasından sonra 8 Ocak'ta yapılan görüşmenin ise Çin'in, Kongre olaylarıyla ilgili korkularını yatıştırmak için olduğu kaydedildi.

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