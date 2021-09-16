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Adana'da piknik alanında yaralı bulunan kişi hastaneye kaldırıldı

Adana'da piknik alanında yaralı bulunan kişi hastaneye kaldırıldı

ADANA'da çağrı merkezine gelen ihbar sonrası ekipler harekete geçti ve piknik alanında dakikalarca yapılan arama sonrası bulunan yaralı kişi hastaneye kaldırıldı.

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Adana'da, sağlık ve polis ekiplerinin yarım saatlik araması sonucu piknik alanında yaralı halde bulunan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan bir kişi, merkez Çukurova ilçesindeki bir piknik alanında silahla vurulduğu ihbarında bulundu.

İhbarı değerlendiren sağlık ve polis ekipleri, yaralının tarifi üzerine, çevredeki bazı piknik alanlarını araştırdı, ancak kimseye ulaşamadı.

Yaralıyla tekrar telefonla görüşen ekipler, yarım saat süren arama çalışmalarının ardından Adnan Kahveci Bulvarı DSİ Çamlık Piknik Alanı'nda, yerde yatan bir yaralının yüksek sesle yardım istediğini fark etti.

Ramazan K'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri, bacağından vurulduğu tespit edilen yaralıyı, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırdı.

Çevrede araştırma yapan ekipler, olay yerinde tabancaya ait boş kovan buldu.

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