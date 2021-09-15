Sergen Yalçın Dortmund mağlubiyeti sonrası konuştu: Bizim için hayal kırıklığıydı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'a 2-1 mağlup oldukları maçı değerlendirdi. Yalçın, "Taçtan gol yedik, bu seviyede bu ayrıntılar olmaz. Bizim için hayal kırıklığıydı" dedi.

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Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'a 2-1 kaybeden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, maç sonunda açıklamalarda bulundu. Yalçın, "İyi bir oyun oldu. İyi bir mücadele oldu. İzleyenler açısından da zevkli bir maç oldu. Dortmund'u daha ofansif bekliyorduk ama defansif bir takım bulduk karşımızda. Kırılma anları vardı. Başlangıçta golü atsaydık, bambaşka olurdu. Taçtan gol yedik, bu seviyede bu ayrıntılar olmaz." dedi.

Yalçın, "Bizim için hayal kırıklığıydı o gol. Hiç beklemiyorduk. 45'te oyun 2-0'a gelince başka türlü oldu. 1-0 olsaydı, başka türlü olurdu" diye konuştu.

Yalçın, "İkinci yarının ortasında pozisyon var, atsak yine başka olurdu. Oyunun gelişimi, konsantre etmekte bizi zorladı. 2-0 geriye düştükten sonra, bu seviyenin en iyilerinden biriyle oynuyoruz. Pozisyonlar vermek normaldi, çünkü risk aldık." ifadelerini kullandı.

"Kendimizi gördük"

Yalçın şöyle devam etti: Kendimizi gördük. Bu grupta bizim açımızdan iyi şeyler olabilir. Dortmund ile bu seviyede oynadıysak, diğer takımlarla da oynarız.

"Direnç düşer"

1-2 oyuncuda problem yaşadık ilk yarıda. Bu seviyelerde, burada 2 oyuncu aşağıda olduğu zaman direnç düşer. 11'e 11 oynaman lazım bu seviyede, çok yukarıda seviye. Dortmund, 1. sınıf takımlar seviyesinde.

"Kolay değil"

Öne geçebilseydik başka türlü olabilirdi. Biz bekleyecektik, onlar gelecekti. Skor hiç istediğimiz gibi gitmedi. 1-0, 2-0 geri düştük. Toparlanmak için çok çaba sarf ettik. Dortmund'a karşı çevirmek kolay değil.