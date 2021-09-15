Vitor Pereira'dan Frankfurt maçı öncesi basın toplantısı: Kimliğimizi sahaya yansıtacağız

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın akşam oynayacakları Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Kendi kimliğimizi sahaya yansıtacağız" dedi.

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Fenerbahçe yarın UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak mücadele öncesi maçın oynanacağı Deutche Bank Park Stadyumu'da Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Özgüvenli, pozitif ve hırslı bir futbol"

Portekizli teknik adam, yarınki maçın iyi bir maç olacağını, iki takımın da hem teknik hem taktiksel anlamda iyi durumda ve iyi oyunculardan kurulu olduğunu belirterek, "Taraftarlarımız diğer maçlarda olduğu gibi burada bizi yalnız bırakmayacak. Ben takımımda teknik ve taktik olarak kaliteli ve özgüvenli, pozitif ve hırslı bir futbol oynayan bir takım görmek istiyorum. Tabii ki yarınki maç kolay olmayacaktır. Ama buraya gelmemizi sağlayan Play-off'daki özgüveni göstermemiz gerekiyor" diye konuştu.

İyi bir takıma karşı oynamak için hazır olduklarını belirten Pereira, "Gerçekten çok iyi bir atmosfer olacağını düşünüyorum. Biz elimizden gelenin en iyisini yapıp kendi kimliğimizi sahaya yansıtacağız. Kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Frankfurt da kendi oyununu sahaya yansıtacak. Sonucu göreceğiz" açıklamasında bulundu.

Mesut Özil sorusu

"Mesut Özil'le ilgili beklentiniz nedir?" sorusunu da yanıtlayan deneyimli teknik adam, "Mesut yarınki maç için çok hırslı. Takımına yardım etmek istiyor. Kendisi tam bir takım oyuncusu. Kalitesiyle takıma yardım katkı veriyor. Sadece taktiksel anlamda değil, aynı zamanda takımın kaptanlarından bir tanesi. Kaptan olarak da takıma yardım ediyor. Bizim için, kulübümüz ve taraftarlarımız için çok önemli bir oyuncu. Yarın ona iyi bir maç diliyorum" temennisinde bulundu.