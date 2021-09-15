Beşiktaş Borussia Dortmund maçı golleri ve geniş özeti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıkan Beşiktaş, C Grubu'nda Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'a 2-1 yenildi. Dortmund'a galibiyeti getiren golleri Bellingham ile Haaland kaydederken Kartal'ın tek sayısı uzatma dakikalarında Montero'dan geldi. Beşiktaş, gruptaki ikinci maçını 28 Eylül Salı akşamı Ajax deplasmanında oynayacak.

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UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki ilk maçında Borussia Dortmund'u konuk eden Beşiktaş, rakibine 2-1 mağlup oldu. Kartal, bu sezon oynadığı resmi maçlardaki ilk yenilgisini almış oldu.

Karşılaşmada Alman ekibine galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Jude Bellingham ve 45+3. dakikada Erling Haaland kaydetti. Temsilcimizin tek golü ise 90+4. dakikada Francisco Montero'dan geldi.

Beşiktaş, gruptaki ikinci maçında 28 Eylül Salı günü Ajax'a konuk olacak. Borussia Dortmund ise Sporting'i ağırlayacak.

Maçtan önemli dakikalar

6. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Pjanic'in sol çaprazdan uzun pasında ceza sahası içinde topu kontrol eden Batshuayi şutunu çıkardı. Kaleci Kobel topu kornere çeldi.

20. dakikada Borussia Dortmund öne geçti. Orta sahada Dahoud'un uzun pasında sağ çizgide topla buluşan Meunier meşin yuvarlağı bekletmeden ceza sahasına yönelen Bellingham ile buluşturdu. İngiliz oyuncunun topu düzelttikten sonra dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1

27. dakikada sol kanatta Guerreiro'nun pasında Welinton ile Rosier'in anlaşmazlığı sonucunda topun sahibi olan Mallen sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Kaleci Ersin ile karşı karşıya kalan bu oyuncu pasını Haaland'a aktardı. Norveçli oyuncunun uygun durumda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

28. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Haaland pasını son çizgiye yönelen Brandt'a verdi. Bu oyuncu meşin yuvarlağı bekletmeden şık bir şekilde Marco Reus'a aktardı. Reus'un şutunda top kaleci Ersin Destanoğlu'ndan döndü.

45+3. dakikada Borussia Dortmund farkı 2'ye çıkardı. Sol kanatta Guerreiro'nun taç atışında topu kontrol eden Bellingham, Welinton'u çalımladıktan sonra pasını Haaland'a verdi. Bu oyuncunun altıpası içinden çıkardığı şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2

Karşılaşmanın ilk yarısını Borussia Dortmund 2-0 önde tamamladı.

52. dakikada Meunier'nin sağdan ortasına Guerreiro'nun ceza yayı içinden şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

67. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Ghezzal'ın savunmanın arkasına pasında Batshuayi topu kontrol etti. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Belçikalı oyuncunun şutunda meşin yuvarlak açısını kapatan kaleci Kobel'den döndü.

90+2. dakikada Wolf'un sağdan pasında arka direkte Knauff'un uygun durumda çıkardığı şutta meşin yuvarlak üste direğe çarparak auta gitti.

90+4. dakikada Beşiktaş farkı 1'e indirdi. Pjanic'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest atışta ceza sahası içinde iyi yükselen Montero'nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-2

Kalan sürede başka gol olmadı ve Borussia Dortmund karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Beşiktaş: 1 - 2 :Borussia Dortmund

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Antonio Mateu Lahoz, Pau Cebrian, Roberto Diaz (İspanya)

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Montero, N'Sakala, De Souza, Pjanic, Atiba (Dk. 78 Salih Uçan), Ghezzal (Dk. 89 Gökhan Töre), Larin (Dk. 61 Kenan Karaman), Batshuayi

Borussia Dortmund: Kobel, Meunier, Hummels (Dk. 70 Pongracic), Akanji, Guerreiro, Brandt (Dk. 46 Witsel), Bellingham (Dk. 70 Wolf), Dahoud, Reus, Malen (Dk. 70 Moukoko), Haaland (Dk. 86 Knauff)

Goller: Dk. 20 Bellingham, Dk. 45+3 Haaland (Borussia Dortmund), Dk. 90+4 Montero (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 43 Welinton, Dk. 45 Montero, Dk. 76 Atiba (Beşiktaş), Dk. 55 Meunier, Dk. 79 Moukoko (Borussia Dortmund)