"3 kulaklı, 5 gözlü yaratıklar" açıklaması yapan Fatih Erbakan'dan aşıyla ilgili yeni iddia!

Koronavirüs aşısı olanların 'yarı insan yarı maymun' çocuklar doğurabileceğini iddia eden Fatih Erbakan, son açıklamasında, Covid-19 varyantlarının ortaya çıkma sebebinin aşılar olduğunu savundu.

Abone ol

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin genel merkezinde bazı doktorlarla birlikte düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 aşılarına ilişkin yeni açıklama yaptı.

Aşı, ilaç ve modern tıp karşıtı olmadıklarını belirten Erbakan, "Her bireyin herhangi bir tedaviyi reddetme hakkı saklı olduğu gibi aşılanmayı da reddetme hakkı vardır. Bunu çiğnemek Anayasa'ya, insan haklarına ve bilime aykırıdır. Daha önce gerekli testlerden geçmiş, faz aşamalarını tamamlamış, ruhsatları alınmış, güvenli olduğu ortaya çıkmış olan aşıları çocuklarımıza yaptırdık. Bu noktada modern tıbbın üretmiş olduğu ilaçları kullandık." dedi.

Danıştay'a başvuru

İnsanların dolaylı olarak aşıya zorlanmasının haksız ve hukuksuz olduğunu söyleyen Erbakan, bu konuda resmi adım atarak Danıştay'a başvurduklarını bildirdi.

Varyantların ortaya çıkma nedeni...

Antikor düzeyine bakılmadan rastgele aşı yapılmasının bilimsel olmadığını öne süren Erbakan, Kovid-19 varyantlarının ortaya çıkma sebebinin aşılar olduğunu savundu.

"Grafen oksit" maddesi

Son günlerde aşıyla ilgili yaptığı açıklamaların çarpıtıldığını ifade eden Erbakan, "Hücre içinde saklı genetik kodu tahrip ettiğinizde ‘tek gözlü, kuyruklu, tüm vücudu kılla kaplı çocuklar' doğmuştur. Bu gerçekle ilgili tam 76 bin bilimsel yayın var. mRNA teknolojisinin hücre çekirdeği içine girmesini sağlayan ‘grafen oksit' maddesidir." ifadelerini kullandı.

Erbakan'a, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serhat Fındık ile Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Bilgehan Bilge eşlik etti.