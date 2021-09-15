BIST 1.424
DOLAR 8,43
EURO 9,97
ALTIN 486,44
HABER /  SAĞLIK

Koronavirüs aşısının üçüncü dozu 10 kat daha fazla antikor üretiyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Koronavirüs aşısının üçüncü dozu 10 kat daha fazla antikor üretiyor

İsrail'de yapılan bir araştırmada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının üçüncü dozunun ikincisine kıyasla 10 kat daha fazla antikor ürettiği ortaya çıktı.

Abone ol

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), Sheba Hastanesinin ikinci ve üçüncü doz aşı sonrası vücuttaki antikor seviyesine ilişkin araştırmasının sonuçlarını yayımladı.

Araştırma kapsamında hastanedeki sağlık çalışanlarının ikinci ve üçüncü dozu olduktan bir hafta sonraki antikor seviyeleri karşılaştırıldı.

Karşılaştırma sonucu üçüncü dozun antikor seviyesinin ikincisine oranla 10 kat daha fazla olduğu gözlendi.

Üçüncü dozu olanların sayısı 3 milyona yaklaştı

Daha önce kademeli olarak farklı yaş gruplarına üçüncü doz yapılmasına karar veren İsrail yönetimi son olarak 29 Ağustos'ta 12 yaş üstü kişileri bu gruba eklemişti.

Yaklaşık 9,4 milyon nüfusa sahip İsrail'de 6 milyon 54 bin kişiye Kovid-19 aşısının birinci, 5 milyon 563 bin kişiye ikinci, 2 milyon 966 bin kişiye de üçüncü dozu yapıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
BM Zirvesi öncesi 193 ülkeye mektup! Aşı olduklarını kanıtlayan belge istenecek
BM Zirvesi öncesi 193 ülkeye mektup! Aşı olduklarını kanıtlayan belge istenecek
Türkiye'den konut alan ABD uyrukluların sayısı 8 ayda 3 buçuk katına çıktı
Türkiye'den konut alan ABD uyrukluların sayısı 8 ayda 3 buçuk katına çıktı
Saadet Partisinden sürpriz ittifak açıklaması
Saadet Partisinden sürpriz ittifak açıklaması
İran, Afganistan'a uçuşlara yeniden başladı
İran, Afganistan'a uçuşlara yeniden başladı
Çorum'da 3 okulda Covid-19 vakaları nedeniyle sınıflar karantinaya alındı
Çorum'da 3 okulda Covid-19 vakaları nedeniyle sınıflar karantinaya alındı
Tecavüze uğradığını söyleyen hesabın sahibi erkek çıktı
Tecavüze uğradığını söyleyen hesabın sahibi erkek çıktı
Fatih Terim Lazio maçı öncesi konuştu! Marcao'ya şans verecek mi?
Fatih Terim Lazio maçı öncesi konuştu! Marcao'ya şans verecek mi?
Fransa'da aşırı sağcı aday Zemmour: Seçilirsem Müslüman isimlerini yasaklayacağım
Fransa'da aşırı sağcı aday Zemmour: Seçilirsem Müslüman isimlerini yasaklayacağım
Koronavirüs ABD'li çocuklarda yüzde 240 arttı
Koronavirüs ABD'li çocuklarda yüzde 240 arttı
ABD'li ünlü avukatın akılalmaz planı! Kendisi için kiralık katil tuttu
ABD'li ünlü avukatın akılalmaz planı! Kendisi için kiralık katil tuttu