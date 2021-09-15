ABD'li ünlü avukatın akılalmaz planı! Kendisi için kiralık katil tuttu

ABD’nin tanınmış avukatlarından Alex Murdaugh, Güney Carolina'da 61 yaşındaki bir şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Başından vurulan ünlü avukat hayatta kalırken şüpheli tutuklandı. Polisin yaptığı araştırma sonrası olayda her şeyin başından beri planlı olduğu ortaya çıktı.

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Polis, karısı ve oğlu Haziran ayında vurularak öldürülen, Güney Carolina'nın önde gelen avukatı Alex Murdaugh’un eski bir müvekkilinden, diğer oğlunun 10 milyon dolarlık sigorta ödemesini alabilmesi için bu ay kendisini öldürmesini istediğini, ancak başından vurularak hayatta kaldığını açıkladı.

Murdaugh'un karısını ve oğlunu kimin öldürdüğüne dair temel soru hala çözülmemiş olsa da, bu olay, Murdaugh ailesinin yüzyıldan fazla bir süredir hüküm sürdüğü Güney Carolina'daki gizemli olaylar serisindeki en son şaşırtıcı gelişmeydi.

İntihar, darp ve sigorta dolandırıcılığından yargılanıyor

Güney Carolina Yasa Uygulama Birimi, 61 yaşındaki şüpheli Curtis Edward Smith'in tutuklandığını ve yardımlı intihar, ağırlaştırılmış saldırı ve darp ve 4 Eylül'deki silahlı saldırıyla bağlantılı olarak sigorta dolandırıcılığı ile suçlandığını söyledi.

Eyalet polis teşkilatı, 53 yaşındaki Murdaugh'un Pazartesi günü planı kabul ettiğini, Smith'in olay yerinde olduğunu ve olay sonrası silahtan kurtulduğunu açıkladı.

Murdaugh'un avukatı, tutuklamayla ilgili sorulara yanıt vermedi. Murdaugh'un, patlak bir lastiği kontrol etmek için durduğunu sırada kamyondaki birinin onu çekip vurarak kafatası kırığına neden olduğu söyledi.

Olay sonrası birkaç gün içinde hastaneden taburcu edilen Murdaugh davada suçlanmadı, ancak Smith'e yönelik suçlama belgelerinde “eş sanık” olarak anılıyor.

Olayın perde arkası: Kiralık katil eski müvekkili Vurulmadan bir gün önce Murdaugh, aile hukuk firması P.M.P.E.D.'den atılmıştı ve şirketin milyonlarca dolarını kötüye kullandığı anlaşılmıştı. Murdaugh, ailesinden ve meslektaşlarından özür dileyen bir açıklama yapmıştı ve avukatı, uyuşturucu rehabilitasyon programına girdiğini açıklamıştı. Bu, geçen yüzyılda Güney Carolina'da güçlü bağlara sahip bir hanedanın parçası olan Murdaugh için çarpıcı bir çözülmeydi. Zira, Murdaugh’un büyük büyükbabası, büyükbabası ve babası sırayla 1910'dan 2006'ya kadar beş ilçe bölgesinde başsavcı olarak görev yapmıştı. Murdaugh, kendisini öldürmesini istediği eski müşterisi Smith'in Charlotte'u daha önce bir orman yönetim şirketine karşı açtığı davada ve hız sınırını aştığı için ceza aldığı bir davada temsil etmişti.

Art arda ortaya çıkan ölümler

Murdaugh'un vurulması, ailesinin Islandton, SC'deki evine döndükten yaklaşık üç ay sonra gerçekleşti. Murdaugh'un karısı Maggie ve 22 yaşında üniversite öğrencisi olan oğlu Paul da daha önce burada vurularak öldürülmüştü. Öldürüldüğü dönemde, oğul Paul Murdaugh, sarhoş bir şekilde bir tekneye çarpıp Mallory Beach'i öldürdüğü suçlamasıyla karşı karşıyaydı.

Cinayetler ayrıca, Murdaugh'un evinden 10 mil uzakta bir yolda cesedi bulunan 19 yaşındaki Stephen Smith'in 2015’teki ölümüyle ilgili de tekrar soruşturma açılmasına yol açtı. Stephen’ın silahlı saldırı sonucu öldürüldüğüne karar verilmiş ancak ölümünde kimse suçlu bulunmamıştı.