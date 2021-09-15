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Mine Kırıkkanat: Cenazemde imam, hafız istemiyorum

Mine Kırıkkanat: Cenazemde imam, hafız istemiyorum

Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Mine Kırıkkanat'ın Twitter adresinden yaptığı "Cenazemde ne imam, ne hafız, ne musalla taşı, ne yeşil yemeni ve ne de tek kelime Arapça istiyorum, kesin vasiyetimdir" paylaşımı büyük tepki topladı.

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Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Mine Kırıkkanat, "Vasiyetimdir" diyerek paylaştığı skandal tweet, birçok kişiden tepki aldı. 

Mine Kırıkkanat'ın ""Diyaneti eleştirenlere, “cenazeni kıldıran imam bulamayacaksın” gibi aptalca tehditler savruluyor. 2. Muazzez İlmiye Çığ olmaya kararlıyım, biiir! Cenazemde ne imam, ne hafız, ne musalla taşı, ne yeşil yemeni ve ne de tek kelime Arapça istiyorum, kesin vasiyetimdir, ikiii!" paylaşımına "İstemediklerinizi söylemişsiniz yerine ne istersiniz" sorusu geldi. 

Kırıkkanat da, "Şarkılarla türkülerle uğurlanacağım, yakınlarım biliyor ne yapılması gerektiğini. Keşke krematoryum olsa da yakılsa cesedim" dedi.

Takipçisine hakaret

Kırıkkanat, kendisine gelen "Amaçları tahrik etmek, dine saldırtmak, bundan prim yapmak, sazan gibi düşüyorsunuz. Cenaze bir kamu hizmeti ,imam devletin memuru, maaşını millet ediyor, bu kamu hizmetini vermek zorunda.." yorumuna da "IQ kaç sizde? Reddediyorum diyorum, ret!" diyerek hakaretle yanıt verdi.

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