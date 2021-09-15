iPhone indeksine göre rekor Türkiye'de! Bir Türk'ün iPhone 13 alması için kaç gün çalışması gerek?

Apple’ın Salı günü tanıttığı iPhone 13 Pro’yu (128 GB) satın almak için hangi ülkede ne kadar çalışılması gerektiği araştırıldı.

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Türkiye’de iPhone 13 Pro (128 GB) resmi fiyatı 15.990 TL olarak belirlendi. Tıpkı geçen sene olduğu gibi, alıcılar kutuda ne bir şarj aleti ne de bir kulaklık bulacaklar. Bunun tek istisnası Fransa, burada kanunlar kutuda kulaklık bulunmasını zorunlu kılıyor.

Karşılaştırmayı yapan Picodi.com, Türkiye’deki ortalama geliri 3.629 TL olarak aldı. Bu da ortalama bir Türkün iPhone 13 Pro alabilmesi için 92,5 gün çalışması gerektiği anlamına geliyor. Geçen senenin iPhone İndeksi’ne bakacak olursak Türkiye 11,3 gün ile ilerledi.

iPhone indeksi geçtiğimiz senelerde şöyleydi:

2018 – 95,8 gün

2019 – 89,1 gün

2020 – 103,8 gün

2021 – 92,5 gün

İncelenen ülkeler arasında en kötü sonuç Türkiye’de kaydedildi. İkinci ve üçüncü en kötü sonuçlar Filipinler ve Brezilya’ya ait – sırasıyla 90,2 ve 79,2 gün.

Picodi, iPhone Endeksi’ni, yerel Apple veya yetkili satıcı web sitelerinde kamuya açıklanan iPhone 13 Pro (128 GB) fiyatlarına göre hesaplıyor. Ortalama maaşlar, Numbeo.com’dan alındı. Aylık maaşlar, bir aydaki ortalama çalışma günü sayısı olan 21’e bölündü.