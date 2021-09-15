BIST 1.425
DOLAR 8,44
EURO 9,97
ALTIN 487,46
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Düzce'de 1 haftadır kayıptı! Acı haber geldi: Bakın nerede bulundu

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Düzce'de 1 haftadır kayıptı! Acı haber geldi: Bakın nerede bulundu

DÜZCE'de, ailesinin 1 hafta önce kayıp başvurusunda bulunduğu İbrahim Kuvancak (40), oturduğu binanın sığınağında ölü bulundu. Vücudunda darp ya da yara izi olmayan Kuvancak’ın ölüm nedeni, otopsiyle belli olacak.

Abone ol

Çavuşlar Mahallesi'ndeki binanın sığınağından kötü koku alan apartman sakini, şüphe üzerine polise haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, erkek cesediyle karşılaştı. Yapılan incelemede cansız bedenin, 1 hafta önce ailesi tarafından kayıp olarak bildirilen İbrahim Kuvancak'a ait olduğu belirlendi. Kuvancak’ın cesedi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Vücudunda darp veya yara izi olmayan İbrahim Kuvancak’ın kesin ölüm nedeni, otopsi sonucu belli olacak. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Afyonkarahisar'da üretildi 20 ülke sıraya girdi! Salgında talep patlaması oldu
Foto Galeri Afyonkarahisar'da üretildi 20 ülke sıraya girdi! Salgında talep patlaması oldu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
iPhone indeksine göre rekor Türkiye'de! Bir Türk'ün iPhone 13 alması için kaç gün çalışması gerek?
iPhone indeksine göre rekor Türkiye'de! Bir Türk'ün iPhone 13 alması için kaç gün çalışması gerek?
Getir yeni pazara giriş yaptı! O ülkede hizmete girdi
Getir yeni pazara giriş yaptı! O ülkede hizmete girdi
Antalya'da bulaşık makinesi hayatına mal oldu! 10 dakika sonra...
Antalya'da bulaşık makinesi hayatına mal oldu! 10 dakika sonra...
Temel Karamollaoğlu'ndan 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' sorusuna yanıt
Temel Karamollaoğlu'ndan 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' sorusuna yanıt
MSB'den açıklama: Edirne'den kaçmaya çalışan 4 kişi yakalandı! İçlerinde FETÖ'cüler var
MSB'den açıklama: Edirne'den kaçmaya çalışan 4 kişi yakalandı! İçlerinde FETÖ'cüler var
İŞKUR TYP başvuru tarihleri ne zaman 2021 başladı mı yeni liste
İŞKUR TYP başvuru tarihleri ne zaman 2021 başladı mı yeni liste
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü'nün işgalden kurtuluşunu kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü'nün işgalden kurtuluşunu kutladı
Kocaeli'de babasının öldürülmesine şahit olan kız çocuğuna tehdit telefonu
Kocaeli'de babasının öldürülmesine şahit olan kız çocuğuna tehdit telefonu
Kahramanmaraş Müftüsü Mustafa Tekin: Aşı olmak farz-ı ayndır
Kahramanmaraş Müftüsü Mustafa Tekin: Aşı olmak farz-ı ayndır
Cumhuriyet Yazarı Mine Kırıkkanat: Cenazemde imam istemiyorum
Cumhuriyet Yazarı Mine Kırıkkanat: Cenazemde imam istemiyorum