BIST 1.425
DOLAR 8,44
EURO 9,97
ALTIN 487,46
HABER /  GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü'nün işgalden kurtuluşunu kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü'nün işgalden kurtuluşunu kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü'nün işgalden kurtuluş yıl dönümünü tebrik ederek Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil Paşa'yı andı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün işgalden kuruluş yıl dönümünü bu mesajla kutladı:

"Dost ve kardeş Azerbaycan’ın başkenti Bakü’nün işgalden kurtuluş yıl dönümünü en içten dileklerimle tebrik ediyor, Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil Paşa’yı ve kahraman askerlerini rahmetle anıyorum. Tüm Azerbaycan halkına selam ve sevgilerimi iletiyorum."

ÖNCEKİ HABERLER
Kahramanmaraş Müftüsü Mustafa Tekin: Aşı olmak farz-ı ayndır
Kahramanmaraş Müftüsü Mustafa Tekin: Aşı olmak farz-ı ayndır
Cumhuriyet Yazarı Mine Kırıkkanat: Cenazemde imam istemiyorum
Cumhuriyet Yazarı Mine Kırıkkanat: Cenazemde imam istemiyorum
Son dakika MEB'den okullarda PCR testi ile ilgili yeni genelge
Son dakika MEB'den okullarda PCR testi ile ilgili yeni genelge
Ayakta mantar neden olur nasıl geçer evde tedavisi var mı?
Ayakta mantar neden olur nasıl geçer evde tedavisi var mı?
Fransa sele teslim: Turuncu alarm ilan edildi
Fransa sele teslim: Turuncu alarm ilan edildi
Fransa'da Covid-19 aşısı olmayan 300 bin sağlık çalışanına kötü haber
Fransa'da Covid-19 aşısı olmayan 300 bin sağlık çalışanına kötü haber
Anıl Kurt Tostçu Mahmut trafik kazası geçirdi Tostçu Mahmut evli mi?
Anıl Kurt Tostçu Mahmut trafik kazası geçirdi Tostçu Mahmut evli mi?
Aşı karşıtı mitinge izin vermeyen Maltepe Kaymakamı hakkında flaş karar
Aşı karşıtı mitinge izin vermeyen Maltepe Kaymakamı hakkında flaş karar
İsmail Demir açıkladı: Savunma sanayisinde "Yapay Zeka Platformu" kurulacak
İsmail Demir açıkladı: Savunma sanayisinde "Yapay Zeka Platformu" kurulacak
Tahliye oldu işsiz kaldı çareyi tekrar cezaevine girmek için hırsızlıkta buldu! Bakın kaç yıl isteniyor?
Tahliye oldu işsiz kaldı çareyi tekrar cezaevine girmek için hırsızlıkta buldu! Bakın kaç yıl isteniyor?