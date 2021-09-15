Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü'nün işgalden kurtuluşunu kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü'nün işgalden kurtuluş yıl dönümünü tebrik ederek Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil Paşa'yı andı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün işgalden kuruluş yıl dönümünü bu mesajla kutladı:

"Dost ve kardeş Azerbaycan’ın başkenti Bakü’nün işgalden kurtuluş yıl dönümünü en içten dileklerimle tebrik ediyor, Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil Paşa’yı ve kahraman askerlerini rahmetle anıyorum. Tüm Azerbaycan halkına selam ve sevgilerimi iletiyorum."