Anıl Kurt Tostçu Mahmut trafik kazası geçirdi Tostçu Mahmut evli mi?

ADANA'da Tostçu Mahmut lakabıyla ün salan fenomen Anıl Kurt Ulukışla'da trafik kazası geçirdi ve hayatını kaybetti. Videoları ile sık sık konuşulan Tostçu Mahmut'un ölüm haberi sosyal medyada gündem oldu. Peki Tostçu Mahmut olan Anıl Kurt kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve Anıl Kurt'un eşi var mı?

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ADANA'da yaşayan ve Tostçu Mahmut lakabıyla ününe her geçen ün katarak fenomen olan Anıl Kurt geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Çektiği videolar ve lezzetli tostları ile şanı giderek yayılan 27 yaşındaki Anıl Kurt'un ölümünün ardından hayatı merak konusu oldu. Beşiktaş'ta şube açmak için lüks aracıyla yola çıkan Tostçu Mahmut Ulukışla'da bir TIR'la çarpıştı ve hayatını kaybetti. Peki kimdir Tostçu Mahmut yani Anıl Kurt, kaç yaşında, nereli ve evli mi?

Tostçu Mahmut olarak nam salan Adanalı Fenomen Anıl Kurt Ulukışla civarında meydana gelen trafik kazasında yaşama veda etti. 'Tostçu Mahmut' Beşiktaş'ta dükkan açma hazırlığı yapıyordu. 'Tostçu Mahmut' hesabından da ölüm haberi paylaşıldı. Anıl Kurt'un cenaze programı ise henüz belli olmadı.

27 yaşında hayatını kaybeden Anıl Kurt'un bilinen bir evliliği yoktur

Tostçu Mahmut Anıl Kurt kimdir: Anıl Kurt, sosyal medyada yayılan videoları ile dikkatleri üzerine çekmiş ve kısa sürede Türkiye çapında üne sahip olmuştu. Ardından girişimcilerin desteği ile şube sistemine giren ve kurumsallaşan Tostçu Mahmut, 2020 yılı itibariyle yeni şubeler açmaya başlamış ve ütü tostu, kendi adıyla açmış olduğu şubelerde sevenleriyle buluşturmayı amaçlamıştı.

Tostçu Mahmut adıyla bilinen Anıl Kurt, 14 Eylül 2021 tarihinde İstanbul şubesinin açılışına giderken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 02.30 sıralarında, Ulukışla-Adana yolunda meydana geldi. 'Ütü tostu' hazırlarken "Acı atıyorum ağabey?" sözleriyle sosyal medyada tanınan ve tostunu 'Adana tostu' olarak tescil ettiren Anıl Kurt, İstanbul Beşiktaş'taki açılışına hazırlandığı şubeden dönüşe geçti. Kurt'un kullandığı 01 EMC 88 plakalı minibüs, iddiaya göre, hatalı sollama nedeniyle karşı yönden gelen M.Y. (42) yönetimindeki 31 AAG 12 plakalı TIR ile kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Kurt’un kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. TIR sürücüsü M.Y. yara almazken, Kurt’un cansız bedeni, otopsi için morga konuldu.

Öte yandan Anıl Kurt’un, kazadan dakikalar önce sosyal medyada paylaştığı görüntüler ortaya çıktı. Kurt’un, Müslüm Gürses şarkısı dinlerken, saatte 206 kilometre hızla ilerlediğini gösteren hız göstergesini cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip, paylaştığı görüldü. Başka gönderisinde ise ‘Daha yeni başladık’ notunu paylaşan Anıl Kurt'un cenazesi, otopsinin ardından toprağa verilecek.

Ütü tostu nedir: Çıkış noktası Adana olduğu düşünülen ütü tost, sac bir ızgara üzerinde tost içinin hazırlanması ve içinin doldurulmasının ardından ütü benzeri ağır bir cisim ile bastırılması ile meydana gelmektedir.