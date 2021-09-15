Fransa'da Covid-19 aşısı olmayan 300 bin sağlık çalışanına kötü haber

Fransa'da Covid-19 aşısı olmayan sağlık çalışanlarının çarşamba gününden itibaren geçici olarak işlerinden uzaklaştırılacak olması, sektörde bazı çekinceleri de beraberinde getirdi.

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Uzmanlar, koronavirüs aşısı olmayan 300 bini aşkın tıbbi bakım personeli, hasta bakıcı, acil mühahale ekibi ve diğer çalışanların mesailerinden uzaklaştırılacak olmasının hastanelerdeki iş akışını büyük oranda sekteye uğratacağı konusunda uyarıyor.

Fransa'da Sağlık Bakanlığı aldığı kararla, özel ve kamu sağlık çalışanlarının Covid-19 aşısı yaptırmasını zorunlu hale getirmişti. Söz konusu kanun, Fransa parlamentosunda geçtiğimiz temmuz ayında kabul edilmişti.

Maaşları geçici olarak askıya alınacak

Yeni mevzuata göre Fransa'da salgına karşı aşı yaptırmayan sağlık çalışanlarının mesaileri ve maaşları geçici olarak askıya alınacak ancak bu kişiler işlerinden atılmayacak.

Geçtiğimiz salı günü CGT sağlık sendikası üyesi Doktor Christophe Prudhomme önderliğinde bazı sağlık çalışanları, söz konusu kararın hastanelerdeki iş akışını olumsuz yönde etkileyeceğini belirterek Sağlık Bakanlığı önünde protesto gösterisi düzenledi. Dr. Prudhomme yaptığı açıklamada, "Alarm zillerini çalma vakti geldi. Bu kanunun uygulanmasında ısrar edilirse, (hastanelerdeki) yataklar kapanır ve hayatta kalma şansı olan hastaları kaybedebiliriz." diye konuştu.



67 milyon nüfuslu Fransa'da vatandaşların yüzde 87'si en az bir doz ve yüzde 83'ü ise 2 doz Covid-19 aşısı yaptırdı. Ancak sağlık çalışanları da dahil olmak üzere bazı kesimler, aşı zorunluluğuna karşı çıkıyor.