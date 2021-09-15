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Cumhuriyet Yazarı Mine Kırıkkanat: Cenazemde imam istemiyorum

Cumhuriyet Yazarı Mine Kırıkkanat: Cenazemde imam istemiyorum

Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Mine Kırıkkanat'ın Twitter'dan yaptığı "Cenazemde ne imam, ne hafız, ne musalla taşı, ne yeşil yemeni ve ne de tek kelime Arapça istiyorum, kesin vasiyetimdir" paylaşımı tartışma konusu oldu.

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Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Mine Kırıkkanat, "Vasiyetimdir" diyerek paylaştığı tweet, sosyal medyada çok konuşuldu. 

Mine Kırıkkanat'ın "Diyaneti eleştirenlere, “cenazeni kıldıran imam bulamayacaksın” gibi aptalca tehditler savruluyor. 2. Muazzez İlmiye Çığ olmaya kararlıyım, biiir! Cenazemde ne imam, ne hafız, ne musalla taşı, ne yeşil yemeni ve ne de tek kelime Arapça istiyorum, kesin vasiyetimdir, ikiii!" paylaşımına "İstemediklerinizi söylemişsiniz yerine ne istersiniz" sorusu geldi. 

Takipçiye hakaret

Kırıkkanat da, "Şarkılarla türkülerle uğurlanacağım, yakınlarım biliyor ne yapılması gerektiğini. Keşke krematoryum olsa da yakılsa cesedim" dedi. 

Kırıkkanat, kendisine gelen "Amaçları tahrik etmek, dine saldırtmak, bundan prim yapmak, sazan gibi düşüyorsunuz. Cenaze bir kamu hizmeti ,imam devletin memuru, maaşını millet ediyor, bu kamu hizmetini vermek zorunda.." yorumuna da "IQ kaç sizde? Reddediyorum diyorum, ret!" diyerek hakaretle yanıt verdi.

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