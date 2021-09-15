Afyonkarahisar'da üretildi 20 ülke sıraya girdi! Salgında talep patlaması oldu
AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde bir tesiste üretilen tablalar, Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarında 20 ülkeye ihraç ediliyor.
İlçede 35 yıl önce inşaat makineleri üretimiyle sektöre adım atan Aktürk Makine, 25 yıldır da tarım makineleri alanında faaliyet gösteriyor.
Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 10 bini kapalı yaklaşık 15 bin metrekare alanda 65 kişinin istihdam edildiği firma, ağırlıklı olarak biçerdövere takılan "mısır hasat tablası", "ayçiçeği hasat tablası" ve balya makinesi üretiyor.
İşletmenin sahibi Hüseyin Aktürk, ürettikleri mısır ve ayçiçeği hasat tablalarının yüzde 80'ini ihraç ettiklerini belirtti.
Her geçen gün yeni bir ülkeden ürünler için talep aldıklarını dile getiren Aktürk, "Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarında 20 ülkeye ürün gönderiyoruz. Asya'da Kazakistan, Özbekistan ve Gürcistan, Afrika'da Tunus, Fas ve Cezayir başta olmak üzere birçok ülkeye ihracat yapıyoruz." dedi.