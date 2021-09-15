Afyonkarahisar'da üretildi 20 ülke sıraya girdi! Salgında talep patlaması oldu

Her geçen gün yeni bir ülkeden ürünler için talep aldıklarını dile getiren Aktürk, "Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarında 20 ülkeye ürün gönderiyoruz. Asya'da Kazakistan, Özbekistan ve Gürcistan, Afrika'da Tunus, Fas ve Cezayir başta olmak üzere birçok ülkeye ihracat yapıyoruz." dedi.