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Antalya'da bulaşık makinesi hayatına mal oldu! 10 dakika sonra...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Antalya'da bulaşık makinesi hayatına mal oldu! 10 dakika sonra...

ANTALYA'da bir otelin mutfağında arıza yapan bulaşık makinesine müdahale etmek isteyen bulaşıkçı, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Mesai arkadaşının ölüm haberini alan otel çalışanı kadın gözyaşlarına boğuldu.

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Olay bugün saat 11.00 sıralarında Alanya ilçesi Güller Pınarı Mahallesindeki bir otelin mutfak kısmında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otelde kesilen elektrik 10 dakika sonra geri geldiğinde bulaşık makinesinden patlama sesi ve dumanlar çıktığını gören Savaş Erizgi (30) sanayi tipi bulaşık makinesine müdahale etmek isterken elektrik çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili otel sahibi A.Y. ifadesi alınmak üzere gözaltına alınırken oteli üç ay önce kiraladığını ve otelin tüm işlerinden atadığı mesul müdürün sorumlu olduğunu söyledi. Otelin mesul Müdürü olan S.A.'nın bulunması için çalışma başlatıldığı bildirildi.


Gözyaşlarına boğuldu
Savaş Erizgi'nin 2 ay önce sigortalı olarak otelde iye başladığı ve otelin lojmanında kaldığı öğrenildi. Mesai arkadaşının ölüm haberini alan bir kadın ise bulaşıkhanenin gönünde gözyaşlarına boğuldu. Erizgi'nin cenazesi, ilk incelemenin ardından adli tıp morguna kaldırıldı.

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