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THY'den yeni uygulama! Uygun fiyatlı biletler için "fiyatı koru" özelliği getirdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
THY'den yeni uygulama! Uygun fiyatlı biletler için "fiyatı koru" özelliği getirdi

Türk Hava Yolları (THY), yolcuların seyahatlerini planlarken bulduğu uygun biletleri "Fiyatı Koru" özelliği ile sabitleyebileceğini duyurdu.

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THY'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Fiyatı Koru" uygulaması videolu olarak anlatıldı.

Yolcuların THY ayrıcalığı ve avantajlı fiyatlarıyla uçabileceği kaydedilen paylaşımda, "Size uygun fiyatı 1-15 gün arasında sabitleyebilir, biletlemeden sonra fiyat koruma ücretini geri alabilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.

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