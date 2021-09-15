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Saadet Partisinden sürpriz ittifak açıklaması

Saadet Partisinden sürpriz ittifak açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya, partisinin hiçbir ittifakta yer almadığını söyledi. Saadet Partisinde ayrışma olmadığını vurgulayan Kaya, sahada parti çalışmalarının bütün hızıyla devam ettiğini söyledi.

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Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Saadet Partisinde ayrışma olmadığını vurgulayan Mustafa Kaya, sahada parti çalışmalarının bütün hızıyla devam ettiğini söyledi.

"Millet İttifakı'nda kalmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna da cevap veren Kaya, "Biz şu anda hiçbir ittifakın içerisinde değiliz. 2018 seçimlerinde 4 madde etrafında Millet İttifakı'na girdik. 2019 yerel seçimlerine ise kendi başımıza girdik. Hangi ittifakta ne şekilde yer alacağımıza ilkelerimiz doğrultusunda seçim zamanı geldiğinde karar veririz" dedi.

(Levent Karadeniz - Haberler.com)

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