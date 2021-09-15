BIST 1.425
DOLAR 8,44
EURO 9,97
ALTIN 487,46
HABER /  SPOR

Milli Takımın yeni hocasını Rıdvan Dilmen duyurdu: 3 yıllık anlaşma

Milli Takımın yeni hocasını Rıdvan Dilmen duyurdu: 3 yıllık anlaşma

Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Türkiye Futbol Federasyonu'nun milli takım teknik direktörlüğü için Stefan Kuntz ile 3 yıllığına anlaştığını duyurdu.

Abone ol

Geçtiğimiz gün TFF ile görüşme yapmak üzere Türkiye'ye gelen Alman Teknik Direktör Stefan Kuntz, daha sonra hiçbir açıklama yapmadan ülkeden ayrılmıştı. Sosyal medyadan bir mesaj paylaşan Kuntz, "Henüz hiçbir şey bitmiş değil" demişti.

Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen kısa bir süre önce bir tweet atarak TFF ile Stefan Kuntz'un 3 yıllığına anlaştığını duyurdu. Dilmen, tweet'inde Kuntz için yerli bir yardımcı arandığını belirtti.

ÖNCEKİ HABERLER
Alman vatandaşı Kayseri'de Müslüman oldu: Onlardan etkilendim
Alman vatandaşı Kayseri'de Müslüman oldu: Onlardan etkilendim
Mine Kırıkkanat: Cenazemde imam, hafız istemiyorum
Mine Kırıkkanat: Cenazemde imam, hafız istemiyorum
Kahve tiryakilerine iklimden kötü haber! Yüzde 60'ı tükendi! Fena zamlar geliyor
Kahve tiryakilerine iklimden kötü haber! Yüzde 60'ı tükendi! Fena zamlar geliyor
İBB'nin Halk Ekmek büfesini yakmıştı! Cezası belli oldu: Size söz veriyorum...
İBB'nin Halk Ekmek büfesini yakmıştı! Cezası belli oldu: Size söz veriyorum...
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: NATO ile diyaloğa hazırız
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: NATO ile diyaloğa hazırız
Düzce'de 1 haftadır kayıptı! Acı haber geldi: Bakın nerede bulundu
Düzce'de 1 haftadır kayıptı! Acı haber geldi: Bakın nerede bulundu
iPhone indeksine göre rekor Türkiye'de! Bir Türk'ün iPhone 13 alması için kaç gün çalışması gerek?
iPhone indeksine göre rekor Türkiye'de! Bir Türk'ün iPhone 13 alması için kaç gün çalışması gerek?
Getir yeni pazara giriş yaptı! O ülkede hizmete girdi
Getir yeni pazara giriş yaptı! O ülkede hizmete girdi
İsrail'den İran'a nükleer anlaşma için yeşil ışık
İsrail'den İran'a nükleer anlaşma için yeşil ışık
Antalya'da bulaşık makinesi hayatına mal oldu! 10 dakika sonra...
Antalya'da bulaşık makinesi hayatına mal oldu! 10 dakika sonra...