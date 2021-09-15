Milli Takımın yeni hocasını Rıdvan Dilmen duyurdu: 3 yıllık anlaşma

Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Türkiye Futbol Federasyonu'nun milli takım teknik direktörlüğü için Stefan Kuntz ile 3 yıllığına anlaştığını duyurdu.

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Geçtiğimiz gün TFF ile görüşme yapmak üzere Türkiye'ye gelen Alman Teknik Direktör Stefan Kuntz, daha sonra hiçbir açıklama yapmadan ülkeden ayrılmıştı. Sosyal medyadan bir mesaj paylaşan Kuntz, "Henüz hiçbir şey bitmiş değil" demişti.



Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen kısa bir süre önce bir tweet atarak TFF ile Stefan Kuntz'un 3 yıllığına anlaştığını duyurdu. Dilmen, tweet'inde Kuntz için yerli bir yardımcı arandığını belirtti.