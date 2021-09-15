Trabzon'da füzelerin ve mühimmatların saklandığı NATO üssü turizme kazandırılacak
TRABZON'un Maçka ilçesinde varlığı bugüne kadar çok az kişi tarafından bilinen ve 2010 yılında Türk askerlerinin de tesisi terk etmesi ile atıl duruma düşen NATO üssü turizme kazandırılacak. Zamanında füzelerin ve mühimmatların saklandığı hangarlar için ise özel bir proje hazırlandı.
TRABZON'un Boztepe mevkiinde bulunan Amerikan askerlerinin kullandığı NATO üssü ile birlikte Maçka ilçesi Ortaköy mahallesinde 1980'li yıllarda Rus tehdidine karşı yapıldığı belirtilen NATO üssü turizm merkezi haline getirilecek.
Bir süre mühimmat deposu olarak kullanıldıktan sonra 2010 yılında tamamen boşaltılan NATO üssünün turizmde yeni bir destinasyon olması için Maçka Belediyesi tarafından proje hazırlandı.
Askeri yatakhanelerin, futbol sahasının, eğitim alanlarının ve 8 tane ses izolasyonu yapılmış hangarların bulunduğu eski NATO üssü için hazırlanan özel proje için yatırımcının da bulunduğunu belirten Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, 11 önce eski NATO üssünün terk edildiğini dile getirerek hangarların dışarıdan görülmeyecek şekilde inşa edildiğini söyledi.
Atıl durumda kalan tesisin belediyeyi kazandırılmasını istediklerini kaydeden Başkan Koçhan, "Burası Trabzon'da NATO üssünün kurulmasıyla oluşturulan bir alan. 1980'li yıllarda yapımına başlanmış 1985 yılında sonlanmış bir bölge. Trabzon'daki NATO üssünün mühimmatlarının, büyük füzelerin olduğu özel bir şekilde ses, ısı ve bombaya dayanıklı olarak yapılmış bir yer. Yaklaşık 47 bin metrekare bir arazi. Bu arazinin içinde 8 tane hangar var. Bu hangarların içine TIR'lar girebiliyor. Füzeleri yükleme, çıkarma açısından önemli. Bir futbol sahası ve eğitim alanı ile askeri yemekhanenin bulunduğu alanlar yer alıyor. Bu alan 2010 yılında NATO üssünün TrabzonWdan kalkmasıyla beraber terk edildi. O günden beri kullanılmıyor. Her geçen yıl daha da kötü bir hal almaya başlıyor. Havadan baktığınızda hangarlar görülmeyecek şekilde inşa edildi. Mahalle ve fındık bahçeleri arasında birleşmiş bir alan" dedi.