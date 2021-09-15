İnşaatların durdurulmasının ardından çimentoculardan açıklama geldi

Müteahhitlerin çimento fiyatlarındaki yüksekliği boykot ederek çalışmaları 24 Eylül'e kadar durdurması sonrası çimentocular, dünyanın en ucuz ve maliyeti en yüksek çimentosunun Türkiye'de üretildiğini açıkladı.

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Türk Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yücelik, İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) tarafından çimento fiyatlarındaki artış gerekçe gösterilerek başlatılan iş durdurma eyleminde çimento sektörüne haksızlık edildiğini söyledi.

Maliyet artışlarına dikkat çeken Yücelik, ağır şartlar altında 4 yıldır üretim yaparken ezildiklerini belirterek dünyanın en ucuz ve maliyeti en yüksek çimentosunun Türkiye'de üretildiğini ifade etti.