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İnşaatların durdurulmasının ardından çimentoculardan açıklama geldi

İnşaatların durdurulmasının ardından çimentoculardan açıklama geldi

Müteahhitlerin çimento fiyatlarındaki yüksekliği boykot ederek çalışmaları 24 Eylül'e kadar durdurması sonrası çimentocular, dünyanın en ucuz ve maliyeti en yüksek çimentosunun Türkiye'de üretildiğini açıkladı.

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Türk Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yücelik, İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) tarafından çimento fiyatlarındaki artış gerekçe gösterilerek başlatılan iş durdurma eyleminde çimento sektörüne haksızlık edildiğini söyledi.

Maliyet artışlarına dikkat çeken Yücelik, ağır şartlar altında 4 yıldır üretim yaparken ezildiklerini belirterek dünyanın en ucuz ve maliyeti en yüksek çimentosunun Türkiye'de üretildiğini ifade etti.

İnşaat sektörünün bir süredir en önemli gündem maddesi olan çimento fiyatları tartışmasında sular durulmuyor.

Fiyatlarda fahiş artış olduğunu iddia eden müteahhitler, 9 Eylül itibarıyla inşaatlarda boykot kararını uygulamaya başlamıştı.

Müteahhitlerin boykot kararını ilk açıkladığı günlerde Ticaret Bakanlığı da konuya sessiz kalamamış ve çimento ihracatına yönelik kısıtlama getirmişti.

Çimentocular ise kısıtlama kararını tepkiyle karşılamış, Türk Çimento CEO'su Volkan Bozay, ihracat kısıtlamasının ulusal ticari menfaatleri riske attığını ifade etmişti.

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