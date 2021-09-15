BIST 1.424
DOLAR 8,44
EURO 9,97
ALTIN 486,44
HABER /  DÜNYA

İran, Afganistan'a uçuşlara yeniden başladı

İran, Afganistan'a uçuşlara yeniden başladı

İran, Taliban'ın hakim olduğu Afganistan'a ticari uçuşlara yeniden başladı. İran, Taliban'ın ülkede kontrolü ele alması sonrası Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Pakistan'ın ardından Kabil'e uçan 4 ülke oldu.

Abone ol

İran'ın Arapça yayın yapan devlet televizyonu Al Alam, İran ile Afganistan arasındaki ticari uçuşların yeniden başladığını duyurdu.

Kabil Havalimanına iniş yapan İran uçağının Taliban'ın ülkeye hakim olmasından sonra bu ülkeye yapılan ilk ticari uçuşu gerçekleştirdiği belirtildi.

Meşhed kentinden havalanan İran'ın Mahan Havayollarına ait uçağın aralarında bu ülkede görevlendirilen İranlı diplomatların da olduğu 19 yolcu taşıdığı aktarıldı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne almıştı.

İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Muhammed Hasan Zibahş, 16 Ağustos'ta İran'dan Afganistan'a uçuşların askıya alındığını açıklamıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 25 ildeki 235 arsayı satışa çıkarıyor
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 25 ildeki 235 arsayı satışa çıkarıyor
Çorum'da 3 okulda Covid-19 vakaları nedeniyle sınıflar karantinaya alındı
Çorum'da 3 okulda Covid-19 vakaları nedeniyle sınıflar karantinaya alındı
Fatih Terim Lazio maçı öncesi konuştu! Marcao'ya şans verecek mi?
Fatih Terim Lazio maçı öncesi konuştu! Marcao'ya şans verecek mi?
Fransa'da aşırı sağcı aday Zemmour: Seçilirsem Müslüman isimlerini yasaklayacağım
Fransa'da aşırı sağcı aday Zemmour: Seçilirsem Müslüman isimlerini yasaklayacağım
ABD'li ünlü avukatın akılalmaz planı! Kendisi için kiralık katil tuttu
ABD'li ünlü avukatın akılalmaz planı! Kendisi için kiralık katil tuttu
Prof. Dr. Demirkıran'dan korkutan açıklama: Kapattığımız yoğun bakımları tekrar açtık
Prof. Dr. Demirkıran'dan korkutan açıklama: Kapattığımız yoğun bakımları tekrar açtık
İnşaatların durdurulmasının ardından çimentoculardan açıklama geldi
İnşaatların durdurulmasının ardından çimentoculardan açıklama geldi
Taliban'dan direnişçi gruplara karşı hamle! Düzenli ordu kurulacak
Taliban'dan direnişçi gruplara karşı hamle! Düzenli ordu kurulacak
Antalya'da yürekler ağza geldi! Çay bardağı sayesinde ölümün kıyısından döndü
Antalya'da yürekler ağza geldi! Çay bardağı sayesinde ölümün kıyısından döndü
Ali Babacan: DEVA kapatılan partinin üstüne konuşlanmadı
Ali Babacan: DEVA kapatılan partinin üstüne konuşlanmadı