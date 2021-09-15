Prof. Dr. Demirkıran'dan korkutan açıklama: Kapattığımız yoğun bakımları tekrar açtık

Türk Yoğun Bakım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Oktay Demirkıran, "Kapattığımız yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakımlarını arka arkaya tekrar açtık. 60 yoğun bakım ünitesinden gelen verilere göre bir günde 950 Kovid-19 hastası geliyor" dedi.

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Türk Yoğun Bakım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Oktay Demirkıran, Dünya Sepsis Günü dolayısıyla bir otelde düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, sepsisin vücudun herhangi bir bölgesinde gelişen ağır enfeksiyon sonucunda bağışıklık sisteminin verdiği yoğun tepki nedeniyle organ yetmezliğinden ölüme kadar uzanan ciddi ve acil müdahale edilmesi gereken durum olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'de yapılan çalışmalara göre sepsis hastalarında ölüm ihtimalinin yüzde 50'nin üzerinde olduğunu söyleyen Demirkıran, "Dünyada her yıl 50 milyona yakın sepsis vakası görülmekte ve bu vakaların yaklaşık 11 milyonu hayatını kaybetmektedir. Dünyadaki her beş ölümden biri sepsisle ilişkili ve vakaların yüzde 80'i hastane dışında. Çünkü hastaneye geç geliyorlar. Ayrıca vakaların yaklaşık yüzde 40'ı da 5 yaşın altındaki çocuklar" diye konuştu.

Demirkıran, sepsisin başlıca belirtileri arasında, "Konuşma bozukluğu, zihin bulanıklığı, aşırı titreme, kas ağrısı ve ateş, idrar yapmama, şiddetli nefes darlığı, benekli veya renksiz cilt olduğunu" aktararak bu belirtileri olan kişilerin vakit kaybetmeden hastaneye gitmelerini vurguladı.

"Kapattığımız yoğun bakımları tekrar açtık"

Demirkıran, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) sepsise neden olma oranıyla ilgili soru üzerine, "Kovid-19, yoğun bakımlarda hastaları sepsisten öldürüyor. Akciğer, böbrek, karaciğer, dolaşım sistemi, kan sistemi bozuluyor ve hasta sonunda maalesef hayatını kaybediyor. Kovid-19, yoğun bakımlardaki hastalarda yüzde 70-80 civarında sepsise yol açıyor" bilgisini verdi.

Demirkıran, Kovid-19'dan kaynaklı yoğun bakımlardaki doluluk oranlarına ilişkin ise şunları söyledi:

"Kapattığımız Kovid-19 yoğun bakımlarını arka arkaya tekrar açtık. Türk yoğun bakım üyelerinden, 60 yoğun bakım ünitesinden gelen verilere göre bir günde 950 Kovid-19 hastası geliyor. Şaka gibi. Çoğu hastane şu anda ek yoğun bakımlarını açmaya başladı. Kovid-19 değişik varyantlarla bizi vurmaya devam ediyor. Yaş grubu 30'a kadar indi. Çünkü bu gruplar aşısız."