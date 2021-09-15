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Fransa'da aşırı sağcı aday Zemmour: Seçilirsem Müslüman isimlerini yasaklayacağım

Fransa'da aşırı sağcı aday Zemmour: Seçilirsem Müslüman isimlerini yasaklayacağım

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını eşliğinde seçime hazırlanan Fransa'da aşırı sağcı olan Eric Zemmour da adaylığını açıkladı. Vaatlerinden bahseden Zemmour, seçilmesi halinde, "Müslüman isimlerini yasaklayacağım" dedi.

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Fransa'da 2022 yılında düzenlenecek seçimlere hazırlıklar devam ederken birçok siyasetçi adaylığını açıkladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla beraber halkın tepkilerine sık sık maruz kalan Emmanuel Macron'un koltuğunun sallandığı bu sıralarda aşırı sağcı kimliğiyle bilinen gazeteci yazar Eric Zemmour da adaylığını kamuoyuna bildirdi.

Konuk olarak katıldığı bir programda konuşan Zemmour'un vaatlerindeki ırkçı söylemler ise eleştirileri beraberinde getirdi.

Zemmour, seçilirse özellikle Müslüman isimlerinin yasaklanması için sıkı önlemler alacağını belirterek, "Bir Fransız'ın oğlu Muhammed'i arama hakkı olmayacak. Müslümanların yeni doğan çocuklarına Muhammed ismini vermelerini yasaklayacağız" dedi.

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