Fatih Terim Lazio maçı öncesi konuştu! Marcao'ya şans verecek mi?

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi grup mücadelesinde Lazio ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısı düzenledi. Terim, Marcao'yu Lazio maçında oynatabileceğinin sinyalini verirken henüz kadroyu oluşturmadığını ifade etti.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, SS Lazio ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi grup karşılaşması öncesi basın toplantısında açıklamalar yaptı.

"Bunların ilki Lazio"

Rakiplerini değerlendiren Terim, "Marsilya, Lazio, Lokomotiv, Galatasaray dörtlüsü Avrupa kültürü olan, Avrupa'da ve oynadığı her yerde köklü kulüpler. Avrupa'da çok bulunmuş, bir Şampiyonlar Ligi kurası çekseniz, Şampiyonlar Ligi'nde olsa yadırganmayacak bir grup. Hepsi de çok güçlü. Bunların ilki Lazio. Meslektaşım Maurizio Sarri yönetiminde çok da güçlü bir kadro kurdular. Şampiyonluğa oynayacak kapasitedeler. Marsilya zaten çok iyi başladı. Çok iyi takım. Lokomotiv her zaman bu arenada bulunan, buraya alışmış ve önemli işler yapabilecek bir takım." dedi.

"Muhakkak hata yapacaklardır"

Fatih Terim, Galatasaray'ın yaş ortalamasının genç olduğunu hatırlatarak "Lazio'nun çok iyi bir kadrosu var. Şu oyuncu şundan önde demek diğer oyunculara haksızlık olur. Milan maçına kadar lige de iyi başlamıştı. Ancak karşısında da neredeyse yeni kurulmuş, birçok oyuncusunu değiştirmiş, yaş ortalaması genç olan bir Galatasaray var. Ben oyuncularıma güveniyorum. Muhakkak hatalar yapacaklardır. Biz de bu hataları en aza indirgeyerek, yolda bir kazaya sebebiyet vermemek için uğraşacağız. Bu arenada gençlerimiz kendini daha da göstermeli." ifadelerini kullandı.

Terim, sözlerine şöyle devam etti:

"Keyifli geçeceği kesin"

"Kolay bir maç olmayacak ama ben yarınki programa baksaydım, Galatasaray - Lazio maçını programıma alırdım seyretmek için. Keyifli geçeceği kesin. Takımıma, gençlerime güveniyorum. Burada da çok iyi fikstürle başlamadık. İçeride Lazio, iki deplasman üst üste. Oynadığımız son 10 maçı çeşitli sahalarda oynadık. Evimizde ilk defa oynuyoruz. Bunların 8'inde kaybetmedik. Kendi sahamız, kendi seyircimiz, taraftarımızla ilgili özlemimiz var. Gruptaki her maç zor. Sonuna kadar iddiası olan bir Galatasaray olur inşallah. Bunun için uğraşacağız."

"Bir kez daha gördük; futbolun tadı tuzu taraftar"

Israrla vurguluyorum. Taraftar, Galatasaray takımının en önemli unsuru, desteğidir. Onlarla beraber Ali Sami Yen'deki yazılan tarihleri düşündüğümüzde, beraberce çok yol kat etmiş, çok kupalar, maçlar kazanmışız. Hele hele pandemi dolayısıyla uzak kaldığımız bu süre zarfında futbolun tadının tuzunun taraftar olduğu bir defa daha ortaya çıktı. Galatasaray takımının oyun içerisinde taraftarla beraber tutturduğu ritm, tempo çok önemli. Öyle bir birleşmede ortaya çok güzel tablolar çıktığına çok şahit olduk. Heyecanlıyız.

"Onlar bizi, biz onları özledik"

"Galatasaray taraftarının önüne ilk defa çıkacak oyuncular var. Onlara maçtan önce taraftarla beraber çok iyi hazırlayacaklarını düşünüyorum. Kendi bulundukları ülkede veya ligde, böyle bir sevgi ve tezahürat seliyle karşılaştıklarını sanmıyorum. Bizdeki başka bir şekil. Oyuncuya tesir eden bir yaklaşım. Onlar bizi, biz onları özledik. Bu kavuşma, sonunda güzellikle hepimizin mutlu olacağı sonuçla biter."

Marcao'ya Lazio maçında şans verecek mi? "Marcao ile beraber Luyindama, Alpaslan ve Nelsson'u da saydığımızda savunmada güçlü seçeneklerimiz olduğu kesin. Henüz karar vermedim. Henüz kadroyu belirlemedim. O bölgede seçeneklerimiz olması iyi. Bize bu sezon ihtiyaç duyduğumuz hallerde 4 arkadaşımız da yardımcı olacak, beni sevindiren de bu. Yarın Marcao'yu da oynatabilirim ama dediğim gibi, kadroyu henüz hazır hale getirmedim."

"Sakatlıklardan hoşlanan biri değilim"

Bugün Barış'ın da belki eline bir atel ve yahut bir korumayla, bir şeyle antrenmana çıkabilir miyiz açıkçası doktorla söyleşide bulunduk. Her oyuncuya ihtiyacımız var. Hem Feghouli hem Emre'yi tekrar deneyeceğiz. Sadece bu maçta değil, aynı yere Atalay'dan da bir darbe yemiş. Şundan emin olabilirsiniz ki, ufak tefek sakatlıkların karşıma sakatlık olarak çıkmasından hoşlanan biri değilim. Onlar da bunu biliyorlar, fedakarlık yapıyorlar. Analiz toplantısından geliyoruz. Belki de bugünü değil, yarın gündüz sahada dizeceğim. Geri bildirimleri alacağım. Fedakarlıkları hoşuma gidiyor. İnsan sağlığını öne koyan biri olarak %100 değillerse oynatmayız. Bakacağız.

"Genç takımın yolda yaptığı arızaları göreceğiz"

Benzer senaryolar, aynı skorla bitince keyfimiz kaçıyor. Çok pozisyon kaçırıyoruz. Bu genç takımın yolda yaptığı arızaları göreceğiz. Onlar yapacak, biz düzelteceğiz. İdeali hep beraber bulacağız. Genç ve tecrübeli oldukları zaman daha da tutulmaz bir Galatasaray olacak.

Hiçbir oyuncuma, hiçbir arkadaşıma herhangi bir şey olmasını istemem. Özellikle eğer bir takıma gönül vermiş iseniz sevginizde sınırsız olabilirsiniz. Hiçbir sakınca yok. Ancak yerginize bir sınır koymak zorundasınız. Alkışlamak için hazır durduğumuz grubu ağır şekilde eleştirmek doğru hareket değil. Tasvip etmedim hiçbir zaman.

Kerem de bizim önemle üzerinde durduğumuz bir evladımız. Hoş olmayan bir hadise yaşanmıştır. Galatasaray başkanından yönetimine, hocalarından yönetimine, basın da dahil Kerem'e sahip çıkmıştır hiç tereddütsüz. Diğer tarafa da verilecek cezaların en ağırını verdik. Olması normal ama orada olması anormal. Atlatılması kolay bir travma değil ama Kerem profesyonelce, beyefendi gibi sarıldı, oyununa baktı. Belki bazı davranışları birilerine hoş gelmeyebilir. Sadece Kerem değil hiçbir oyuncumuz hak etmiyor. Marcao'nun cezasını Kerem'e yormak doğru olmaz. Yediğimiz gollerde onu suçlamak hiç doğru olmaz. Marcao varken de gol yedik. Hepimiz için, tüm oyuncular için, hatta bizler için taraftarımızın Galatasaraylı olanların yapacağı tedaviyi kimse yapamaz. Söyleyecekleri 2 güzel kelime, yazacakları 2 güzel cümle işimizi kolaylaştırır. Açıkçası etkileniyorlar. Etkilenmiyorlar desek yanlış olur. Rica ediyorum, gençleri hep beraber kazanalım. Kötü söz hiçbir şey kazandırmaz. Muhakkak bir sınır olmalı. Onlar hata yapacak, biz affedeceğiz. Böyle böyle doğruyu bulacaklar. Yarına daha doğru insanlar olarak adım atacaklar. Benim de tasvip ettiğim söylenemez. Olmasa daha iyi olur.

"Yarının en kritik olan tarafı bu"

Lazio maçı, Trabzon, Hatay, Kasımpaşa... Çok önemli bir durak Lazio. Özgüven için çok önemli. Umarım onları başka bir boyuta taşıyacak bir oyun ve skor alırız. Bazen bir maçı kaybetmek önemli değildir ama nasıl kaybettiğin önemlidir. Nasıl kazandığın da önemlidir. Ümit ediyorum bunu oyuncularımın bir sonraki dönemde, bir sonraki hamlede kendilerine aşırı güven sağlayan oyun olarak döner diye düşünüyorum. Yarının en çok kritik olan tarafı bu.

Babel değerlendirmesi: Ondan memnunum

Babel esasında çok iyi bir oyuncu. Onun için aldık. Sıfır diye değil sadece, beğendiğim yetenekli bir oyuncuydu. Sakatlık geçirdi, pandemide bazı şeyler oldu. Form grafiğindeki bir zikzak başka türlü bakılmasını sağladı. Babel önemli bir oyuncu, iyi bir profesyonel, iyi bir abi gençlere... Muhakkak ki Trabzon maçına koyduğum zaman 2-3 pozisyona girebilirdi. Benim de beklentim oydu. 1-2 tane veremediler ona. Birebirleri iyi ama yanlış tercihler kullandı. Ben Babel'den memnunum. Olağanüstü işler beklediğim oyuncu. O yeteneği var. Son zamanlarda bunu vermiş midir, hayır ama ihtiyaç duyduğumuzda tecrübesiyle, yeteneğiyle bize yardımcı olacak. Bizim için önemli bir oyuncu.