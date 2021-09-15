CHP'li Özkoç'tan 'eksik ve kötü niyetli' paylaşım! Bakan Kasapoğlu, yurt cevabı verdi

Paylaştığı eski fotoğrafla KYK yurtlarını karalamaya çalışan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'a, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'ndan yanıt geldi. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da Özkoç'un paylaşımına yorum yaptı.

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CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç sosyal medyada KYK yurtlarını İBB yurtlarıyla kıyaslayarak KYK'yı karalamaya çalıştı.

Özkoç'un eski ve eksik fotoğraflar kullanmasına ilişkin ilk tepki Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'ndan geldi.

"Eksik ve kötü niyetli"

Kasapoğlu, GSB Yurtlarına dair fotoğraf paylaşarak, "Sayın Özkoç, bu eksik ve kötü niyetli paylaşımınıza istinaden, ülkemizin dört bir yanındaki "GSB Yurtlarımızın" fotoğraflarından paylaşmak isterim. Sonuçta yanlışları düzeltmek de görevimiz, öyle değil mi?" ifadelerini kullandı.

"İşine gelenleri alma"

Engin Özkoç'un paylaşımının altına çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da fotoğraflı yorum yaparak 'işine gelenleri alma' ifadesini ekledi. İşte bazı kullanıcıların yorumları...



