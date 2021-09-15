Türkiye'den konut alan ABD uyrukluların sayısı 8 ayda 3 buçuk katına çıktı

Türkiye'den konut alan ABD uyrukluların sayısı bu yılın ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 3 buçuk katına çıkarak 871 oldu.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre; ocak-ağustos döneminde yabancılara 30 bin 849 konut satıldı.

Bu konutları toplamda 31 bin 242 yabancı satın alırken bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 50 artış gösterdi.

Satılan konut sayısıyla satın alan yabancı uyrukluların sayısı arasındaki fark, aynı konutu farklı uyruklu kişilerin satın almalarından kaynaklandı.

En çok Iraklılara konut satıldı

Yılın 8 ayında en çok konut satın alan yabancı uyruklular 4 bin 631 ile Iraklılar oldu.

Bu ülke vatandaşlarını 4 bin 600 kişi ile İranlılar, 2 bin 575 kişi ile Ruslar ve 1819 kişi ile Afganistanlılar takip etti.