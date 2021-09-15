Koronavirüs ABD'li çocuklarda yüzde 240 arttı

Amerikan Pediatri Akademisi (AAP), temmuz ayından bu yana ABD'deki çocuklar arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) enfeksiyonlarının katlanarak arttığını açıkladı.

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Amerikan Pediatri Akademisi (AAP), geçen hafta çocuklar arasında 243 bin 373 yeni vaka bildirdi. Bu, 251 bin 781 vakanın bildirildiği geçen haftaya göre bir düşüş olsa da çocukların 71 bin 726 vakayı oluşturduğu temmuz ayının başından bu yana yaklaşık yüzde 240 artış anlamına geliyor.

AAP, "Yaz başında düşüş olmasına rağmen çocuk vakaları son iki haftada yaklaşık 500 bin vaka ile katlanarak arttı" açıklaması yaptı. AAP, perşembe günü itibarıyla yaklaşık 5,3 milyon çocuğun Kovid-19 testinin pozitif olduğunu ve çocukların şu anda ülke çapında bildirilen tüm vakaların yüzde 29'unu oluşturduğunu kaydetti.

Çocukları korumak için yetişkinlere aşı tavsiyesi

Ülke genelindeki okulların açılmasıyla birlikte uzmanlar, aşı için uygun olmayan 12 yaşından küçük çocukları korumak için yetişkinlere aşı olmalarını tavsiye etti.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Dr. Rochelle Walensky, halk sağlığı kurumunun yıl sonuna kadar hazır olmasını umduğu küçük çocuklar için bir Kovid-19 aşısı üzerinde acilen çalıştığını söyledi.