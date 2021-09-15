BIST 1.423
DOLAR 8,44
EURO 9,98
ALTIN 486,90
HABER /  SAĞLIK

Koronavirüs ABD'li çocuklarda yüzde 240 arttı

Koronavirüs ABD'li çocuklarda yüzde 240 arttı

Amerikan Pediatri Akademisi (AAP), temmuz ayından bu yana ABD'deki çocuklar arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) enfeksiyonlarının katlanarak arttığını açıkladı.

Abone ol

Amerikan Pediatri Akademisi (AAP), geçen hafta çocuklar arasında 243 bin 373 yeni vaka bildirdi. Bu, 251 bin 781 vakanın bildirildiği geçen haftaya göre bir düşüş olsa da çocukların 71 bin 726 vakayı oluşturduğu temmuz ayının başından bu yana yaklaşık yüzde 240 artış anlamına geliyor.

AAP, "Yaz başında düşüş olmasına rağmen çocuk vakaları son iki haftada yaklaşık 500 bin vaka ile katlanarak arttı" açıklaması yaptı. AAP, perşembe günü itibarıyla yaklaşık 5,3 milyon çocuğun Kovid-19 testinin pozitif olduğunu ve çocukların şu anda ülke çapında bildirilen tüm vakaların yüzde 29'unu oluşturduğunu kaydetti.

Çocukları korumak için yetişkinlere aşı tavsiyesi

Ülke genelindeki okulların açılmasıyla birlikte uzmanlar, aşı için uygun olmayan 12 yaşından küçük çocukları korumak için yetişkinlere aşı olmalarını tavsiye etti.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Dr. Rochelle Walensky, halk sağlığı kurumunun yıl sonuna kadar hazır olmasını umduğu küçük çocuklar için bir Kovid-19 aşısı üzerinde acilen çalıştığını söyledi.

Çocukların ciddi hastalıklara yakalanma veya Kovid-19'dan ölme ihtimali yetişkinlerden çok daha düşük. Yaşa göre hastaneye yatış bildiren eyaletler arasında Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatırılan hastaların yüzde 1,6 ila yüzde 4'ünü çocuklar oluşturuyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Fransa'da aşırı sağcı aday Zemmour: Seçilirsem Müslüman isimlerini yasaklayacağım
Fransa'da aşırı sağcı aday Zemmour: Seçilirsem Müslüman isimlerini yasaklayacağım
Taliban'dan direnişçi gruplara karşı hamle! Düzenli ordu kurulacak
Taliban'dan direnişçi gruplara karşı hamle! Düzenli ordu kurulacak
Ali Babacan: DEVA kapatılan partinin üstüne konuşlanmadı
Ali Babacan: DEVA kapatılan partinin üstüne konuşlanmadı
İBB Sancaktepe’de okul yolunu hafriyat dökerek kapattı
İBB Sancaktepe’de okul yolunu hafriyat dökerek kapattı
Alman vatandaşı Kayseri'de Müslüman oldu: Onlardan etkilendim
Alman vatandaşı Kayseri'de Müslüman oldu: Onlardan etkilendim
Mine Kırıkkanat: Cenazemde imam, hafız istemiyorum
Mine Kırıkkanat: Cenazemde imam, hafız istemiyorum
THY'den yeni uygulama! Uygun fiyatlı biletler için "fiyatı koru" özelliği getirdi
THY'den yeni uygulama! Uygun fiyatlı biletler için "fiyatı koru" özelliği getirdi
Kahve tiryakilerine iklimden kötü haber! Yüzde 60'ı tükendi! Fena zamlar geliyor
Kahve tiryakilerine iklimden kötü haber! Yüzde 60'ı tükendi! Fena zamlar geliyor
İBB'nin Halk Ekmek büfesini yakmıştı! Cezası belli oldu: Size söz veriyorum...
İBB'nin Halk Ekmek büfesini yakmıştı! Cezası belli oldu: Size söz veriyorum...
Özgür Özel'den Bülent Turan'ın 'seçime evet desek dağılacaklar' açıklamasına yanıt
Özgür Özel'den Bülent Turan'ın 'seçime evet desek dağılacaklar' açıklamasına yanıt