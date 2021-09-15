Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Turuncu şehrimiz kalmadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılamada son turuncu (yüksek riskli) şehir olan Gümüşhane'nin sarıya geçtiğini duyurdu.Abone ol
Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama tüm hızıyla devam ediyor. Bakan Koca, aşılamada son turuncu (yüksek riskli) şehrimiz Gümüşhane'nin sarıya (orta riskli) geçtiğini duyurdu.
Bakan Koca, Gümüşhane'den aynı başarıyı maviye (düşük riskli) geçerek göstermesini beklediğini ifade etti.
Bakan Koca, paylaşımında "Turuncu ilimiz kalmadı. Türkiye Covid-19 Risk Haritasında son Turuncu ilimiz Gümüşhane, ilk doz aşı oranını %65’in üzerine çıkararak Sarıya geçti. Şimdi sıra, Maviye geçecek başarıyı göstermekte. Gümüşhane'yi kutluyoruz." ifadelerine yer verdi.