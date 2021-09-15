BIST 1.424
DOLAR 8,44
EURO 9,97
ALTIN 486,44
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Diyarbakır'da elektrik ekibinin çalışmasını engelleyen gruba polis müdahalesi

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Diyarbakır'da elektrik ekibinin çalışmasını engelleyen gruba polis müdahalesi

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde Dicle Elektrik Dağıtım AŞ'nin direk üstü pano çalışmasını engelleyip yol kapatan gruba polis ekipleri gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale etti. İlçede gerginlik sürerken polis de güvenlik önlemlerini sürdürüyor.

Abone ol

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde Dicle Elektrik Dağıtım AŞ'nin direk üstü pano çalışması bir grup tarafından engellenmeye çalışıldı. Polis ekipleri ilçe merkezindeki mahalle girişlerini kapatan grubu uyardı.

Buna rağmen ekiplerin çalışmasına izin vermeyen gruba polis ekipleri gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale etti. Ara sokaklara kaçan gruptakiler polis ekiplerine taş attı. Lastik yakıp yolda barikat kurmak isteyen gruba polis yeniden gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale ederek dağıttı.

İlçede gerginliğin devam etmesi üzerine polis ekiplerine Lice İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma çevik kuvvet ekipleri de destek verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan şoke etti!
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan şoke etti!
Mardin'de minibüs şarampole devrildi 10 kişi yaralandı
Mardin'de minibüs şarampole devrildi 10 kişi yaralandı
Ampute Milli Futbol Takımı, İtalya'yı yenerek Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi
Ampute Milli Futbol Takımı, İtalya'yı yenerek Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi
Koronavirüs aşısının üçüncü dozu 10 kat daha fazla antikor üretiyor
Koronavirüs aşısının üçüncü dozu 10 kat daha fazla antikor üretiyor
Türkiye'den konut alan ABD uyrukluların sayısı 8 ayda 3 buçuk katına çıktı
Türkiye'den konut alan ABD uyrukluların sayısı 8 ayda 3 buçuk katına çıktı
CHP'li Özkoç'tan 'eksik ve kötü niyetli' paylaşım! Bakan Kasapoğlu, yurt cevabı verdi
CHP'li Özkoç'tan 'eksik ve kötü niyetli' paylaşım! Bakan Kasapoğlu, yurt cevabı verdi
Saadet Partisinden sürpriz ittifak açıklaması
Saadet Partisinden sürpriz ittifak açıklaması
İran, Afganistan'a uçuşlara yeniden başladı
İran, Afganistan'a uçuşlara yeniden başladı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 25 ildeki 235 arsayı satışa çıkarıyor
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 25 ildeki 235 arsayı satışa çıkarıyor
Çorum'da 3 okulda Covid-19 vakaları nedeniyle sınıflar karantinaya alındı
Çorum'da 3 okulda Covid-19 vakaları nedeniyle sınıflar karantinaya alındı