Diyarbakır'da elektrik ekibinin çalışmasını engelleyen gruba polis müdahalesi

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde Dicle Elektrik Dağıtım AŞ'nin direk üstü pano çalışmasını engelleyip yol kapatan gruba polis ekipleri gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale etti. İlçede gerginlik sürerken polis de güvenlik önlemlerini sürdürüyor.

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DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde Dicle Elektrik Dağıtım AŞ'nin direk üstü pano çalışması bir grup tarafından engellenmeye çalışıldı. Polis ekipleri ilçe merkezindeki mahalle girişlerini kapatan grubu uyardı.

Buna rağmen ekiplerin çalışmasına izin vermeyen gruba polis ekipleri gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale etti. Ara sokaklara kaçan gruptakiler polis ekiplerine taş attı. Lastik yakıp yolda barikat kurmak isteyen gruba polis yeniden gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale ederek dağıttı.

İlçede gerginliğin devam etmesi üzerine polis ekiplerine Lice İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma çevik kuvvet ekipleri de destek verdi.