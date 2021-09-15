Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "6. Anadolu Medya Ödülleri" programında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2023 Türkiye ve Türk milletinin yeniden şahlanışının sembolüdür." dedi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘6. Anadolu Medya Ödülleri’ programında konuştu. Erdoğan, "Medyamızın yüz hatları, tüm değerleri, tarihi, kültürüyle milleti aşağılayan mankurtlar değil, bu millete hizmet etmeyi en büyük şeref kabul edenlerdir." sözlerini söyledi.

"Kara kaplı defterimize mimlenerek işlendi"

"Basının önemli bir kısmının sergilediği onurlu yaklaşım tarihimize şanla, şerefle kaydedilmiştir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmişte darbecilerin yanında saf tutan medyaya yönelik ise "27 Mayıs, Yassıada yargılamaları, muhtıralar, 12 Eylül, 28 Şubat gibi dönemlerde darbecinin yanında saf tutanlar da milli hafızamızın kara kaplı defterine mimlenerek işlenmiştir" dedi.

"Bu defa farklı Türkiye ile karşı karşıyalar"

Erdoğan, ülkemizi küresel düzenden dışlamak isteyenlere de 'bu defa farklı bir Türkiye ile karşı karşıyalar." diye konuştu. Erdoğan, "söz sahibi bir Türkiye olduğunu yaşayarak kabullendiler" derken atılan her adımda büyüme hedefiyle 2023'e yürüyen bir Türkiye hakikati ile karşılaşıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması şöyle:

*Özgür ve sorumlu milli basın, milletimizin aydınlık yarınlara ulaşmasındaki en önemli unsurlardan biridir. Anadolu basını demokrasinin beslenmesi bakımından hayati öneme sahiptir.

*Ülkemizin dört bir yanında dişini tırnağına takarak emek veren medya çalışanlarının her birine teşekkür ediyorum."

*Medya Özel Ödülleri kapsamında son yıllarda kaybettiğimiz değerlerin isimlerinin yaşatılıyor olması da önemli bir vefa örneğidir.

*Tüm medya mensuplarımızı rahmetle yad ediyorum. Özgür, sorumlu ve milli basın milletimizin aydınlık yarınlara ulaşma mücadelesinin en önemli destekçilerinden biridir.

*Ülkemizin dört yanında dişini tırnağına takarak çeşitli mecralarda görevlerini yürüten tüm medya mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Hakikatin, hakkın, hukukun, özgürlüğün, insana dair her özlemin savunucusu olarak gördüğüm medya mensuplarımızın her birine başarılar diliyorum.

*Siyasi hayatımız boyunca hep yakın mesai içinde olduğumuz basınımızla inşallah daha nice yolları birlikte yürüyeceğiz.

*Anadolu basını demokrasinin beslenmesi ve sağlıklı işlemesi bakımından hayati öneme sahiptir. Hem halkımızın vaktinde ve doğru bilgilenmesi hem de idarecilerin halkın gündemini sağlıklı takip edebilmesi bakımından medyamız yeri doldurulamayacak bir görev ifa ediyor.

*Genel olarak basın özellikle de Anadolu basını işte bu yönüyle mutlaka desteklenmesi ve teşvik edilmesi gereken bir vazife görüyor. Tüm bu misyonların hakkıyla ifası, meslek ahlakından taviz vermeden ve sorumluluk bilinci içerisinde yürütmesine bağlıdır.

*Her şeyin küreselleştiği, dijitalleştiği, teknolojik mecralara evrildiği bir dönemde insanın sosyal çevresiyle hala merkezde tutan sahiciliğin son kalesi, işte bu anlayışla çalışan basın olacaktır. Bir insanın ölümünü trajedi, bir milyon insanın ölümünü istatistik olarak gören zihniyetin dünyamızı istila etmeye başladığı dönemde siz her bir insanı ayrı bir değer gören yaklaşımla farkınızı ortaya koyabilirsiniz. Sosyal medya gibi sinsiliğin çıkarcılıkla karıştığı mecraları zapturapt altına alacak olan da yine sizin gayretinizdir.

*Gücünü insandan alan, malzemesi de muhattabı da insan olan Anadolu basınımız kendini bu doğrultuda ne kadar geliştirirse geleceğine o derece güvenle bakabilir.

*Tartışmanın bir tarafında icraatlarının eleştirilmesinden hoşlanmayan yönetimler, diğer tarafında ise belli çıkar çevrelerinin aparatı olmakla itham edilen basın vardır. Avrupa ve Amerika'daki basının ortaya çıkış ve gelişme süreciyle bizdeki serencanmı arasındaki keskin fark açıkça görülmektedir.

Milletimiz darbecilere ve onların yaptığı insanlık dışı işlere kılıf bulmaya çalışanları unutmadı, unutmayacak. Her türlü riski göze alarak mücadele eden gazetecileri de bu millet unutmadı, unutmayacak. Türkiye'nin son 2 asrı sadece basın değil, her alanda arayışlarla, keskin yol ayrımlarıyla geçmiştir.