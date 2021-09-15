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Kırıkkale'de aşı olmayan sağlık çalışanı Covid-19'dan vefat etti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kırıkkale'de aşı olmayan sağlık çalışanı Covid-19'dan vefat etti

KIRIKKALE'de aşı yaptırmayan sağlık memuru Ali Avni Silleli, tedavi gördüğü hastanede koronavirüse (Covid-19) yenik düştü.

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Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde sağlık memuru olarak görev yapan Ali Avni Silleli (58), koronavirüse (Covid-19) yakalandı. Durumu ağırlaştığı için hastaneye kaldırılan Silleli, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Ali Avni Silleli, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Silleli'nin vefat haberi, başta ailesi ve yakınları olmak üzere sağlık camiasında büyük üzüntüye sebep oldu.

Silleli'nin cenazesi, Selçuklu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Yuva Mezarlığı'nda toprağa verildi. Silleli'nin Covid-19 aşısı yaptırmadığı öğrenildi.

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