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Esenler'de yüzme havuzuna aşırı klor aktı; 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Esenler'de yüzme havuzuna aşırı klor aktı; 5 kişi hastaneye kaldırıldı

İBB Esenler Spor Kompleksi’nde havuz temizliği için kullanılan klor gazı borularındaki sızıntından kaynaklı 5 kişi etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

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Olay, saat 22.00 sıralarında İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait Esenler Spor Kompleksi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, içeride sporcu ve spor kompleks çalışanlarının bulunduğu sırada havuz temizliği için kullanılan klor gazını taşıyan borularda sızıntı oldu.

Sporcular ve çalışanlar boğazlarında ve gözlerinde yanma hissettiklerini söyledi. Görevliler, gaz sızıntısından şüphelenerek itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri içeride klor sızıntısı olduğunu tespit ederek, spor kompleksinde bulunanları tahliye etti.

Sağlık ekipleri, özel kıyafetler giyerek klor gazından etkilenen sporcu Oğuzhan A., Halil A., Eren Ç., Zekai Y. ile spor kompleksi sorumlusu Mesut Cihan G.’ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye götürdü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

"Biz hemen çıktık ama arkadaşlarımızın durumu çok kötü"
Sporcu Umut Sevgin, yaşanan olaya ilişkin konuşarak, “Şu anda bu kadar arkadaşımız mağdur. Klor borusu patladı nasıl bir amatörlük ben anlamadım. Bu kadar insanın canı sıkıntıda. Erken çıkmasak daha kötü şeyler olabilirdi. Biz içerideydik. Arkadaşlarımızı gördükten sonra girmedik havuza. Biz hemen çıktık ama arkadaşlarımızın durumu çok kötü. Boru patlamış havuzda ilk önce bir şey yoktu. Ama sonradan göz yanmaları, boğaz yanmaları, herkes öksürmeye başladı. Ondan sonra birileri geldi dışarıya attı herkesi” dedi.

Klordan etkilenen sporculardan birinin yakını ise, “Yeğenim havuzda yüzerken zehirlendiğini söylediler. Şu anda acil hastaneye kaldırıyorlar. Şu anda doktorların söylediğine göre durum iyi” şeklinde konuştu.

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