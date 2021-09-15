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Manisa'da bir kişi ihtiyaç gidermek isterken uçurumdan yuvarlandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Manisa'da bir kişi ihtiyaç gidermek isterken uçurumdan yuvarlandı

MANİSA'nın Salihli ilçesinde bir kişi tuvalet ihtiyacını gidermek için gittiği yolda dengesini kaybedip 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. Uçurumdan şahsı itfaiye ve jandarma ekipleri kurtardı.

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MANİSA'nın Salihli ilçesi Çelikli Mahallesi'nde meydana gelen olayda; dayısı H.A. (61) ile birlikte yol kenarında bulunan Çeşme önünde alkol alan İ.B. (38), tuvalet ihtiyacını gidermek için yürüdüğü yolda dengesini kaybedip 30 metrelik uçuruma yuvarlanarak dere yatağına düştü. Dayısının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Salihli Amirliği ve jandarma ekipleri uçuruma yuvarlanan İ.B.'yi düştüğü dere yatağından çıkardı. İ.B., olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken İ.B.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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