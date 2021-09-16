BIST 1.424
DOLAR 8,42
EURO 9,98
ALTIN 486,31
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere

Markete giderken polise yakalanan Covid-19 pozitif gençten ilginç tepki: Abarttınız

Markete giderken polise yakalanan Covid-19 pozitif gençten ilginç tepki: Abarttınız

KIRIKKALE'de markete giderken polise yakalanan koronavirüslü genç karantinaya alınmak istenince "abarttınız" diyerek tepki gösterdi. 4 bin 50 lira idari para cezası uygulanan genç vatandaş, yurtta karantinaya alındı.

Abone ol

Kırıkkale'de Yuva Mahallesi 2466. Sokak'ta devriye gezen polis ekipleri, şüpheli gördüğü Abdullah E.'nin (24) GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgulamasını yaptı. Abdullah E., GBT kontrolünde Covid-19 PCR testinin pozitif olduğu tespit edildi.

Polis, durumu İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen filyasyon ekipleri, 4 bin 50 lira idari para cezası uyguladı.

"Yok abi, abarttınız"
Abdullah E., yurtta karantinaya alınmak istenince "Yok abi, gerçekten abarttınız o kadar da olmaz" diyerek, "Maskemi takıp markete gidiyordum. Madem ki testiniz çok doğru, neden ateşim olmadı? Niye baş ağrısı olmadı? Niye benim öksürüğüm yoktu? Benim pozitif çıktı yani" ifadesini kullandı.

Filyasyon ekipleri, Abdullah E.'ye 4 bin 50 lira idari para cezası uygulayıp, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı yurtta karantinaya aldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
En etkili 100 kişi açıklandı! Time Dergisi'nin listesinde bir Türk de var
Foto Galeri En etkili 100 kişi açıklandı! Time Dergisi'nin listesinde bir Türk de var Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Kocaeli'de kaza yapan şoför 'benim çalışmam lazım' diyerek ambulanstan inmek istedi
Kocaeli'de kaza yapan şoför 'benim çalışmam lazım' diyerek ambulanstan inmek istedi
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
Manisa'da bir kişi ihtiyaç gidermek isterken uçurumdan yuvarlandı
Manisa'da bir kişi ihtiyaç gidermek isterken uçurumdan yuvarlandı
Sergen Yalçın Dortmund mağlubiyeti sonrası konuştu: Bizim için hayal kırıklığıydı
Sergen Yalçın Dortmund mağlubiyeti sonrası konuştu: Bizim için hayal kırıklığıydı
Kırıkkale'de aşı olmayan sağlık çalışanı Covid-19'dan vefat etti
Kırıkkale'de aşı olmayan sağlık çalışanı Covid-19'dan vefat etti
Selçuk Bayraktar, Tarafsız Bölge programında açıklamalarda bulundu
Selçuk Bayraktar, Tarafsız Bölge programında açıklamalarda bulundu
Beşiktaş Borussia Dortmund maçı golleri ve geniş özeti
Beşiktaş Borussia Dortmund maçı golleri ve geniş özeti
Bilim Kurulu sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan öğrencilere PCR testi açıklaması!
Bilim Kurulu sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan öğrencilere PCR testi açıklaması!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Turuncu şehrimiz kalmadı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Turuncu şehrimiz kalmadı
İngiltere'de kabine değişikliği
İngiltere'de kabine değişikliği