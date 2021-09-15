En etkili 100 kişi açıklandı! Time Dergisi'nin listesinde bir Türk de var
'2021 yılının en etkili 100 kişisi' ünlü Time Dergisi tarafından açıklandı. Liste; İkonlar, Titanlar, Sanatçılar, Liderler ve Yenilikçiler başlıkları altında oluşturuldu. O listede bir Türk de yer aldı.
Dünyanın en önemli dergilerinden Time Dergisi, 2021 yılının en etkili 100 kişisini duyurdu. İşte listede yer alan bazı isimler...
121
İKONLAR
PRENS HARRY VE MEGHAN MARKLE, SUSSEX DÜKÜ İLE DÜŞESİ
221
NAOMİ OSAKA, TENİS OYUNCUSU
321
ALEXEİ NAVALNY, RUS SİYASETÇİ
421