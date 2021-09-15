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En etkili 100 kişi açıklandı! Time Dergisi'nin listesinde bir Türk de var

En etkili 100 kişi açıklandı! Time Dergisi'nin listesinde bir Türk de var

'2021 yılının en etkili 100 kişisi' ünlü Time Dergisi tarafından açıklandı. Liste; İkonlar, Titanlar, Sanatçılar, Liderler ve Yenilikçiler başlıkları altında oluşturuldu. O listede bir Türk de yer aldı.

En etkili 100 kişi açıklandı! Time Dergisi'nin listesinde bir Türk de var

Dünyanın en önemli dergilerinden Time Dergisi, 2021 yılının en etkili 100 kişisini duyurdu. İşte listede yer alan bazı isimler...

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En etkili 100 kişi açıklandı! Time Dergisi'nin listesinde bir Türk de var

İKONLAR

PRENS HARRY VE MEGHAN MARKLE, SUSSEX DÜKÜ İLE DÜŞESİ

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En etkili 100 kişi açıklandı! Time Dergisi'nin listesinde bir Türk de var

NAOMİ OSAKA, TENİS OYUNCUSU

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En etkili 100 kişi açıklandı! Time Dergisi'nin listesinde bir Türk de var

ALEXEİ NAVALNY, RUS SİYASETÇİ

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