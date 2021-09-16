Selde kaybolan 15 kişinin kimlikleri belli oldu! Biri yardım ederken diğeri antrenmanda sele kapılmış

Batı Karadeniz'deki sel felaketinde kaybolan 15 vatandaşın ismi belli oldu. Yaşanan sel felaketinde kaybolan Orhan Kalabalık’ın mahsur kalanlara yardım ederken, futbolcu Eray Çelebi’nin ise antrenman anında sele kapıldığı belirlendi.

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Batı Karadeniz'deki sel felaketinde kaybolan vatandaşların arama ve kurtarma çalışmalarına devam ediliyor. Sabah , İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hala arandığını duyurduğu 15 kişinin isimlerine ulaştı.

8 kişinin Bozkurt'ta 1'inin İnebolu'da, 6'sının ise Sinop'un Ayancık ilçesinde arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

İşte o isimler: Ecrin Yücel, Yusuf ve Orhan Kalabalık, Şeyma Avcı, Eray Çelebi, Aygün Hakman, Avni Hararcı, Mehmet Başbuğ (Bozkurt), Rabia Aydemir (İnebolu), Şükrü Özdemir, Muhammet ve Melike Demirkol, Hayrettin ve Alperen Demirbaş, Faruk Adak.



Bozkurt'a turnuva için gelmişti

Bozkurt'a halı saha futbol turnuvasına katılmak için Karabük'ten gelen futbolcu 26 yaşındaki Eray Çelebi , sele antrenman yaparken yakalandı. Halı sahada antrenman yaparken selin geldiğini gören Çelebi, tesisin çatısına çıkarak arkadaşlarını arayıp, "Beni kurtarın, burayı sel bastı" diye yardım istedi. Tesisin yıkılmasıyla sel sularına kapılan Eray Çelebi'yi arama çalışmaları sürüyor.

Mahsur kalanlara yardım ederken sele kapıldı

Bozkurt'ta esnaf olan 41 yaşındaki Orhan Kalabalık, sel faciasında mahsur kalanlara yardım etmeye çalışırken kendisi de sele kapıldı. Ekiplerin Kalabalık'ı arama çalışmaları devam ediyor. Kardeşi Turan Kalabalık "AFAD yetkilileri her gün bizimle iletişime geçiyor, bekliyoruz" dedi.

Selden en büyük zaiyatı gören Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Batı Karadeniz'deki sel felaketinde 459 personel ile 15 vatandaşın arama çalışmalarının devam ettiğini söylemişti. Bozkurt Mahallesi Muhtarı Yusuf Öztürk ise Bozkurt'un şu anda bir şantiye gibi olduğunu, konteynırların kurulduğunu söyleyerek ekipler çok çalıştı, insanların mağduriyetleri giderilmeye çalışıldı ama yaşananlar unutulacak gibi değildi" diye konuştu.