Yüz yüze eğitimde yeni tedbirler masada! Okullar böyle açık kalacak

Yüz yüze eğitime başlamanın heyecanını yaşayan öğrencilerin salgın nedeniyle yeniden okuldan uzak kalmaması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla yoğun bir çalışma yürütülüyor ve çözüm yolları aranıyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda okulların açık tutulması için Milli Eğitim ve Sağlık bakanlıkları başta olmak üzere ilgili tüm kurumlar yoğun bir çalışma yürütüyor. Okullarda salgının yerelden yönetilmesi, sınıf seyreltme, ikili eğitim ve hafta sonu da okulların açık olması gibi tüm olasılıklar masada.

Sabah'ın özel haberine göre yaz aylarının sona ermesi ve havaların soğumaya başlaması ile birlikte özellikle kuzey yarımküredeki ülkelerde salgındaki günlük vaka sayıları yükselmeye başladı. Son günlerde Türkiye'de de rakamlar yukarı doğru çıkıyor. Önemli bir gösterge olan üreteme katsayısı 1'in üstüne çıktı.

Geçen bahar aylarında ölümlerin oranı on bin vakada 74 ölüm iken yüzde 11 artarak on binde 82'ye yükseldi. Bunda delta varyantının etsini bulunuyor ancak uzmanlar en önemli faktörlerden birinin teşhisin son dönemde hastaneye başvurular sırasında ortaya çıkması. Bu da tedavinin başlanmasını geciktirmiş oluyor.

Yeni tedbirler devreye sokulacak

Havaların soğuması ile birlikte insanların kapalı alanları daha fazla kullanmasının teması arttırması ve bunun da günlük vaka sayılarına yansımasının okulları olumsuz etkilememesi için gerekli hazırlıklar yapılıyor, formüller üzerinde duruluyor. Önümüzdeki haftalarda durum yakından takip edilecek. Ekim ayında genel bir değerlendirme yapılarak gerekirse yeni önlemler hemen devreye sokulacak.

Genel tablo

Türkiye genelinde 58 bin okul ve 18 milyon civarında ilk ve ortaöğretimde öğrenci bulunuyor. Türkiye geneli sınıf ortalamaları ise 22 öğrenci civarında. Ancak 30-40 öğrencilik sınıflar olan yerlerde var. İllerin hatta aynı ilçedeki okulların durumlarının farklı olması nedeniyle yerelde, il, ilçe, okul bazlı önlem modelleri çalışılıyor.

Türkiye, pandemi ile mücadelede valiliklere bazı yetkileri devretti. İllerin özelliklerine göre alınan önlemler başarılı oldu. Aynı şeyin şimdi okullar için yapılması üzerinde de duruluyor. Bu kapsamda üzerinde durulan modele göre yetkilerin bir bölümü il milli eğitim müdürlüklerine bırakılacak. İller tüm okulların fiziksel özelliklerini çıkartacak.

İşte yeni tedbirler ve masadaki o modeller

1- İller okullarının durumuna göre ikili eğitim,

2- Yüz yüze eğitim modelinde sınıfların seyreltilmesi,

3- Hafta sonu da eğitimin devamı, öğretmen takviyesi gibi önlemleri devreye sokacak.

Her ilin, ilçenin hatta okulun durumuna göre verilecek bu kararlarla pandemi yönetimi daha rahat olacak.