8 ilde yüz yüze eğitime ara verildi! Koronavirüs nedeniyle karantinaya alındılar

Diyarbakır

Koronavirüs nedeniyle Diyarbakır'da da yüz yüze eğitime ara verildi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Sadece 21 sınıfımızda vaka veya yakın temaslı ile yüz yüze eğitime ara vermiş bulunmaktayız" dedi.