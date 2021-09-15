8 ilde yüz yüze eğitime ara verildi! Koronavirüs nedeniyle karantinaya alındılar
Okullarda yüz yüze eğitimin başlamasının ardından karantina haberleri art arda geldi. Son olarak Sivas'ın eklenmesi ile yüz yüze eğitime ara verilen il sayısı 8'e yükseldi. Hangi illerde eğitime ara verildi?
Sivas
Sivas'ta 4 sınıf koronavirüs karantinasına alındı. Sivas Valisi Salih Ayhan, "Birkaç öğrencimizde koronavirüs çıktı. Zara'daki Fen Lisesi'nde koronavirüs görüldü. Koronavirüs çıkınca biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. İnşallah dikkat edersek eğitim ve öğretim sistemi aksamayacak" dedi.
Diyarbakır
Koronavirüs nedeniyle Diyarbakır'da da yüz yüze eğitime ara verildi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Sadece 21 sınıfımızda vaka veya yakın temaslı ile yüz yüze eğitime ara vermiş bulunmaktayız" dedi.
Bilecik
Vezirhan Beldesinde eğitim veren Vezirhan Ortaokulu’nda eğitim gören 6’ıncı sınıf öğrencilerinin 2’nin PCR testi sonuçları pozitif çıktı. 23 öğrencisi bulunan sınıf hemen karantinaya alınırken, evlerine gönderilen öğrencilerin 14 gün boyunca uzaktan eğitim alacakları bildirildi.
Denizli
Denizli’de Şemikler Ortaokulunda 7. sınıf şubelerinden birinde 2 öğrencinin corona virüsü belirtileri göstermesi üzerine PCR testi uygulandı. Öğrencileri pozitif çıkması sonucu sınıf karantinaya alındı. Karantinaya alınan sınıfta eğitim ise uzaktan devam ediyor. Denizli genelinde karantinaya alınan okul sayısı ise 4’ü lise, 2’si ortaokul olmak üzere toplamda 6 oldu.