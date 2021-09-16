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Real Madrid, Inter'i son dakikada devirdi

Real Madrid, Inter'i son dakikada devirdi

Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında Real Madrid deplasmand Inter'i 1-0 yendi.

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Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta dev maça sahne oldu. Inter ve Real Madrid, Giuseppe Meazza'da kozlarını paylaştı.

Dev maçın ilk yarısı golsüz sonuçlandı.

Gol 89'da geldi
Maçın normal süresinin bitmesine 1 dakika kala konuk takım, Rodrygo ile sessizliği bozdu. Brezilyalı oyuncu, Eduardo Camavinga'nın pasını kontrol ettikten sonra rakibini çalımla geçti ve topu ağlara gönderdi.

Grubun diğer maçında Sheriff sahasında Shakhtar'ı 2-0 yendi.

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