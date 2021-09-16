Real Madrid, Inter'i son dakikada devirdi

Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında Real Madrid deplasmand Inter'i 1-0 yendi.Abone ol
Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta dev maça sahne oldu. Inter ve Real Madrid, Giuseppe Meazza'da kozlarını paylaştı.
Dev maçın ilk yarısı golsüz sonuçlandı.
Gol 89'da geldi
Maçın normal süresinin bitmesine 1 dakika kala konuk takım, Rodrygo ile sessizliği bozdu. Brezilyalı oyuncu, Eduardo Camavinga'nın pasını kontrol ettikten sonra rakibini çalımla geçti ve topu ağlara gönderdi.
Grubun diğer maçında Sheriff sahasında Shakhtar'ı 2-0 yendi.