Pfizer araştırmalarıyla sabitlendi! Aşının etkisi giderek azalıyor! Üçüncü dördüncü dozun yolu mu açılıyor?

Koronavirüs aşılamalarının üçüncü ve dördüncü doz tartışmalarını alevlendirecek bir araştırma sonucu geldi. Pfizer'in araştırmalarına göre varyantlardan bağımsız şekilde etkisi azalıyor.

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Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınına karşı aşı geliştiren Pfizer, ABD’li denetleme kuruluşlara aşının etkisinin azalmasıyla ilgili verileri ve bilgileri paylaştı.

Bağışıklığı corona virüsüne karşı artırmak için üçüncü doz aşı yapılmasının gündemde olduğu bir dönemde Pfizer yaptığı açıklamada ve paylaştığı verilerde Covid-19 aşılarının etkisinin zaman içinde azaldığını duyurdu.

Doğal olarak azalıyor

Cuma günü ABD’de Gıda ve İlaç Dairesi, üçüncü doz aşı ile ilgili nihai karar vermeye hazırlanırken Pfizer’ın yaptığı araştırmanın sonuçları da kamuoyu ile paylaşıldı. Pfizer’ın hazırladığı araştırmada, “Herhangi bir varyanttan bağımsız bir şekilde, aşının etkisi doğal olarak zamanla azalıyor. Bunda Delta varyantı aşının etkisini azaltıyor demek doğru olmaz” ifadesi kullanıldı.

İkinci dozdan 6 ile 8 ay içerisinde aşının etkisinin azaldığına dikkat çeken Pfizer, “Aşının koruma etkisi her iki ayda yüzde 6 azalıyor. Tam doz aşılı olunduğunda yüzde 96.2 olan koruma oranı, dört ay sonra yüzde 83.7’ye iniyor” açıklamasını yaptı. Şirket ayrıca ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) verdiği araştırma ve raporlarda, İsrail’de yapılmış bir incelemenin sonuçlarını da paylaştı. Bu araştırmada üçüncü doz aşının Covid-19’a karşı koruma oranını yüzde 95’e çıkardığı kaydedildi.

Halihazırda bağışıklık sistemi hassas olan kişiler için üçüncü doz mRNA aşılarına onay veren FDA’nın üçüncü doz aşıya onay vermesi durumunda ikinci doz aşıdan 6 ay sonra yapılması öngörülüyor.