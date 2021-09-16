Meral Akşener'den parlamenter sistem iddiası: Tayyip Erdoğan bizden önce dilekçe verir

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Ardahan’da Deniz Zeyrek’e konuştu. Akşener, eleştirilmesine rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı düşmanı olarak görmediğini söyledi ve ekledi: Böyle bir sistem yer yüzünde yok Sayın Erdoğan değişmeli.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı seçimlerine tek aday gidilmesi gerektiğini söyledi.

Sözcü'den Deniz Zeyrek'e konuşan İyi Parti lideri Akşener, Cumhurbaşkanı seçimlerine ilişkin olarak şunları söyledi:

Zeyrek'in aktardığına göre Akşener, adaylık için ismi geçen CHP'lileri konuşmasının doğru olmayacağını süreci farklılıkları değil, müşterekleri konuşarak götürmek niyetinde olduklarını ifade etti.

Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine yönelik yaptığı CHP eleştirileriyle ilgili de “Kimse Tayyip Erdoğan'ın düşmanı değil. Bir günde atmak zorunda olduğu imza sayısı dahi şu andaki sistemin değişmesi için yeterli bir neden. Sistem getirdi, denendi ve ülkeyi uçurumun kenarına getirdi. Böyle bir sistem yer yüzünde yok. Bu sistemin başında olduğu ve bu sistemi istediği için önce Sayın Erdoğan değişecek. Destek istiyorsa bu mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Erdoğan bizden önce dilekçe verir

Akşener'e şunu da sordum: “Diyelim ki Cumhurbaşkanlığı'nı muhalefetin adayı kazandı ama TBMM'de anayasa değişikliği yapacak çoğunluğu bulamadınız. O zaman sizin Cumhurbaşkanı da aynı yetkilerle mi görev yapacak?” Önce “Anayasa değiştirecek çoğunluğu da alacağız” dedi.

Ancak, ben “ya olmazsa” diye ısrar edince de şu yanıtı verdi: “Emin olun muhalefete düşmüş bir Tayyip Erdoğan, parlamenter sisteme geçme dilekçesini vermek için bizden evvel davranacaktır.”

Akşener, 20 Ocak 2020'den bu yana 55 şehir dolaşmış ve dolaşmaya devam ediyor. Bu satırları, o seyahatlerin bazılarını yerinde izleyen biri olarak yazıyorum: Ortaya koyduğu performansın sonucunu sokakta görüyor. Ülkede ilk yapılacak seçimlerde ortaya çıkacak bir dip dalgası varsa, Akşener'e doğru yönelmesi büyük ihtimal.