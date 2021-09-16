BIST 1.424
DOLAR 8,45
EURO 9,97
ALTIN 484,70
HABER /  DÜNYA
ADV Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere

Meksika'da boş bir binada 10 ceset bulundu

Meksika'da boş bir binada 10 ceset bulundu

Meksika'da, ihbar üzerine boş bir binada yapılan aramada, 10 cesede ulaşıldı.

Abone ol

Meksika basınında çıkan habere göre, Zacatecas eyaletinde, ihbar sonucu yapılan incelemelerde, metruk bir binada cesetler bulundu.

Yetkililer, savcılık eşliğinde binadan 10 cesedin çıkarıldığını belirterek, konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.


Zacatecas eyaleti Meksika'da cinayet sayısının en fazla olduğu yerlerden biri. 

Ağustos ayında altı erkeğin cesedi bir köprüye asılmıştı. Eyalette yılın ilk altı ayında 536 kişinin öldürüldüğü kayıtlara geçti. Sayılara göre cinayetler 2020'ye göre yüzde 57 artış gösterdi.  

ÖNCEKİ HABERLER
Ödül 1 milyon dolar! Ankara'daki öğretmen 8200 kişi arasından ilk 50'ye seçildi
Ödül 1 milyon dolar! Ankara'daki öğretmen 8200 kişi arasından ilk 50'ye seçildi
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
Aydın'daki korkunç olay! Annesinin ölümünden sorumlu tutulan zanlı mahkemece tutuklandı
Aydın'daki korkunç olay! Annesinin ölümünden sorumlu tutulan zanlı mahkemece tutuklandı
Pfizer araştırmalarıyla sabitlendi! Aşının etkisi giderek azalıyor! Üçüncü dördüncü dozun yolu mu açılıyor?
Pfizer araştırmalarıyla sabitlendi! Aşının etkisi giderek azalıyor! Üçüncü dördüncü dozun yolu mu açılıyor?
Balıkesir'de günlük 300 TL'ye çalışacak eleman bulamıyor: Suriyeliler de olmasa...
Balıkesir'de günlük 300 TL'ye çalışacak eleman bulamıyor: Suriyeliler de olmasa...
Selde kaybolan 15 kişinin kimlikleri belli oldu! Biri yardım ederken diğeri antrenmanda sele kapılmış
Selde kaybolan 15 kişinin kimlikleri belli oldu! Biri yardım ederken diğeri antrenmanda sele kapılmış
Real Madrid, Inter'i son dakikada devirdi
Real Madrid, Inter'i son dakikada devirdi
İngiltere, ABD ve Avustralya Çin'e karşı güvenlik anlaşmasına vardı
İngiltere, ABD ve Avustralya Çin'e karşı güvenlik anlaşmasına vardı
Mantar zehirlenmelerinde dikkat çeken artış! Uzmanlar uyarıyor
Mantar zehirlenmelerinde dikkat çeken artış! Uzmanlar uyarıyor
Bursa'da manzara izlediği tarihi surlardan düştü! Ekipler ve halk kurtarmak için seferber oldu
Bursa'da manzara izlediği tarihi surlardan düştü! Ekipler ve halk kurtarmak için seferber oldu