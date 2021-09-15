Ahmet Davutoğlu'na 'Erdoğan beyaz sayfa açalım derse ne yaparsınız?' diye soruldu! Mevlana'yla olay cevap

Ahmet Davutoğlu'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kendisine beyaz sayfa teklifi gelirse ne cevap vereceği soruldu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘beyaz sayfa açalım’ teklifi gelirse ne dersiniz” sorusuna yanıt verdi. Davutoğlu, “Görüşürüm, Mevlana’nın talebesiyim ben, gel derim kimseye git demem. Görüşürüz herkesle ama işbirliği ilkesel bir konudur.” dedi.

TV 5’te ‘Kulis Ankara’ programına katılan Ahmet Davutoğlu, son 2 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP’nin, bayramlaşma tekliflerini reddettiği belirterek “Buna rağmen görüşürüm. Ama görüşmek ayrı şey, işbirliği ve destek ayrı şey, ittifak ayrı şey.” dedi.

Davutoğlu, şöyle konuştu:

“Getirsinler temiz siyaset, ama ciddi bir şekilde. Bütün ailelerin devletteki etkisini dışarı alsınlar, alkışlarım; sonuna kadar destek veririm. ‘İhale yasasını bütünüyle gözden geçiririz’ desinler. Demek yetmeyecek ama. Uygulayacaklar. Adli yıl açılışında adalet konusunda bir sürü vaaz, büyük nutuklar dinledik. Ya sorumlusu sizsiniz. Adalet bakanı statükoya ‘faili meçhullerin statükosu’ diyor. Eylemi görmemiz lazım. Düzelsinler, doğru davransınlar, alkışlarız.

“İttifak meselesi ise seçim ortamında görüşülecek bir şeydir. Şu anki AK Parti’yle ittifak yapsam zaten ayrılmazdım ki. Onlarla birlikte bir şeylerin düzeleceğine inancımı kaybettiğim için oradan ayrıldım. Benimle birlikte beyaz sayfa açmışlardı hani… Ne yaptık? Seçime öyle girdik. 1 Kasım’da ben seçim beyannamesine bunları yazdığımda hiçbirisi itiraz etmedi. Ama Meclise Siyasi Ahlak Yasasını gönderdiğimde Cumhurbaşkanı itiraz etti, ‘İmzalamam gelirse’ dedi. Peki seçim beyannamemizde vardı, o zaman niye itiraz etmediniz? Seçimi kazanmamız lazımdı. Ben böyle siyasete karşıyım.”