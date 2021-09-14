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Tekmeleyip başında ölmesini bekledi! Bayrampaşa'da kediye yapılan vahşet

BAYRAMPAŞA'da Kuru Gıda Hali'nde esnaflık yapan şahıs, yavru kediyi defalarca tekmeledi. Can çekişen yavru kedinin başında ölmesini bekleyen cani, süpürge ile sürüklediği yavru kediyi çöp konteynırının yanına bıraktı. İsyan ettiren görüntü saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, geçen pazar, Bayrampaşa'da bulunan Kuru Gıda Hali'nde meydana geldi. Burada esnaflık yapan R.A., işyerinin önünde bulunan yavru kediyi ayağıyla tekmeleyerek ezmeye başladı.

R.A.'nın tekme attığı yavru kedi, yerde sürüklendi. Bulunduğu yerden kalkarak can çekişen yavru kedi, bir süre sonra olduğu yere yığıldı. Yavru kedinin başında dakikalarca ölmesinin bekleyen R.A., daha sonra süpürge ile kediyi sürükleyerek çöp konteynırının yanında götürdü.

Burada da süpürge ile yavru kediye vurmaya devam eden R.A., öldürdüğü yavru kediyi orada bırakarak olay yerinden uzaklaştı.

R.A.'nın kediyi tekmeleyerek öldürdüğü o anlar, sitenin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerin site yönetimi tarafından izlenmesi üzerine, durum polis ekiplerine bildirildi. Polis ekipleri, görüntüler üzerine tespit ettikleri şüpheli R.A.'yı gözaltına aldı.

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